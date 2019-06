Reprezentacja Małopolski na turniej Regions' Cup. 20 powołanych [ZDJĘCIA]

20 piłkarzy zostało powołanych do reprezentacji Małopolski na makroregionalny turniej kwalifikacyjny do UEFA Regions' Cup. Rozegrany zostanie w tym tygodniu - od czwartku do niedzieli (20-23 czerwca) w Rytrze i Barcicach. Rywalami drużyny małopolskiej, prowadzonej przez Wojciecha Ankowskiego i Krzysztofa Szopę, będą reprezentacje Podkarpackiego ZPN, Lubelskiego ZPN i Świętokrzyskiego ZPN.