W piątek 8 czerwca na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu rozegrany zostanie towarzyski mecz z reprezentacją Chile (początek o godz. 20.45). W Poznaniu są już piłkarze reprezentacji Polski. Ciąg dalszy tekstu poniżej.

Piłkarze zatrzymali się w hotelu Sheraton. Jeszcze w czwartek przy Bułgarskiej odbędzie się pierwszy trening przed piątkowym spotkaniem.- To będzie jeden z ostatnich sprawdzianów reprezentacji przed mundialem. - Chile będzie bardzo dobrym sparingpartnerem, pozwalającym na to, by sprawdzić wiele rzeczy już pod kątem mistrzostw świata, konkretnych rozwiązań i odpowiedzi na pytania. Siłą naszej drużyny zawsze była siła grupy, która sprawiała, że 2+2 częściej dawało o wiele więcej niż cztery - powiedział Hubert Małowiejski, szef banku informacji reprezentacji Polski.