Roboty edukacyjne Abilix debiutują w Polsce!

Abilix to pionier i globalny lider rynku robotów edukacyjnych, obecny w ponad 50 krajach na świecie. W swojej ofercie posiada różnorodne serie robotów: od latających Iris, które potrafią przenosić przedmioty, przez serie kreatywną C i modularną H, których klocki posiadają wiele swobodnych kątów ruchu i możliwości połączeń, do Oculus, które pomagają wykonywać codzienne prace domowe czy Krypton mających wspierać dzieci i młodzież w nauce przedmiotów ścisłych. Wszystkie z nich są w pełni programowalne.

Abilix od ponad 20 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania zgodnie z wymogami edukacji w nurcie STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) i to właśnie edukacyjna seria Krypton pojawi się w Polsce jako pierwsza. Ogromne możliwości konfigurowania wyglądu robotów oraz programowania ich zachowań, czynią zabawkę odpowiednią nawet dla dzieci w wieku przedszkolnym. W zależności od modelu można zbudować od 17 do 50 robotów, a każdy z nich rozwija inne umiejętności dziecka. Największy zestaw posiada aż 1122 klocki, których innowacyjny system pozwala łączyć ze sobą elementy z sześciu stron, co daje ogromne możliwości w zakresie tworzenia projektów robotów.

W zestawach znajdziemy również nowoczesne silniki i sensory pozwalające robotom m. in. słyszeć, reagować na dotyk, czy poznawać swoje położenie w przestrzeni i programowalny mózg z pamięcią oraz ekranem dotykowym, choć ten ostatni tylko w wybranych modelach. Jeśli chodzi o język programowania producent pomyślał o użytkownikach będących na różnym poziomie zaawansowania. I tak: dla najmłodszych przeznaczony jest Abilix Drag&Drop, czyli łatwe i intuicyjne przeciąganie i przestawianie „kafelków” z komendami, dla dzieci w wieku szkolnym Abilix Scratch – najpopularniejszy język programowania w polskich szkołach i Abilix Flow-Chart, a dla najbardziej zaawansowanych język C++.

Wyłącznym dystrybutorem robotów edukacyjnych Abilix w Polsce jest firma Solectric GmbH Polska. Na tę chwilę dostępnych będzie pięć modeli: Krypton 0, Krypton 2, Krypton 4, Krypton 6 i Krypton 8. Można je znaleźć m. in. w salonach komputerowych Komputronik, salonach iStore i ich sklepach internetowych oraz u wyspecjalizowanych firm z robotyką edukacyjną typu neorobot.pl, Aktin czy Prodata.