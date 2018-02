Już z końcem września rowerzyści przejadą przez Krynicę-Zdrój ponad 12-kilometrowym odcinkiem ścieżki, łączącym miasto z sąsiadującą Muszyną. W niedalekiej przyszłości będą mogli też wyruszyć stąd w dalszą podróż, bo szlak zostanie przedłużony do EuroVelo11.

Koszt inwestycji to prawie 6,2 mln zł, a unijne dofinansowanie z RPO stanowi ponad 3,7 mln zł.Za te pieniądze zostanie wybudowana i oznakowana ścieżka rowerowa VeloKrynica o długości 12,06 km. Pierwszy jej odcinek – 1,68 km – będzie przebiegać Bulwarami Dietla, nad przepływającym przez centrum miasta potokiem Kryniczanka. Będzie to dokładnie odcinek od skrzyżowania z ulicą Pułaskiego do końca ulicy Ebersa, z uwzględnieniem fragmentu ulicy Granicznej. Następnie droga zostanie poprowadzona w kierunku południowym, aż do granicy z sąsiadującą gminą Muszyną, a konkretnie do wsi Powroźnik. W miejscu skrzyżowania ścieżki z drogą wojewódzką nr 971 zostanie wyznaczony bezpieczny rowerowy przejazd.Na trasie z myślą o rowerzystach powstanie też altana, pod którą będzie można odpocząć i zregenerować siły. Nie zabraknie też ławek oraz toalety. W planach jest również budowa placu rekreacyjnego z siłownią pod chmurką.Warto dodać, że krynicki szlak pozwoli w niedalekiej przyszłości połączyć to uzdrowiskowe miasto z odcinkiem VeloNatura, czyli małopolskim odcinkiem EuroVelo 11. Ta europejska autostrada rowerowa to 6 tys. km dobrze przygotowanej i oznakowanej drogi rowerowej, którą będzie można podróżować z Norwegii przez Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię aż do Grecji. Jej małopolska część, określana mianem VeloNatura, łączy Kościelec (leżący na granicy z województwem świętokrzyskim) z Muszyną (przy granicy ze Słowacją).