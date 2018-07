Róże swym pięknem zachwycają od wieków. Ich kolory przyciągają wzrok a zapach niektórych zniewala. Wybór jest ogromny. Trudno się zdecydować, jaki gatunek wybrać do swojego ogródka lub na taras. Zobacz, co najczęściej kupują miłośnicy tych kwiatów. Wszystkie prezentowane odmiany lubią słońce i powtarzają kwitnienie przez całe lato aż do przymrozków. Jedynie róża veilchenblau dobrze radzi sobie w półcieniu, ale kwitnie tylko przez cztery tygodnie. Jednak warto zwrócić na nią uwagę ze względu na bardzo oryginalne kolory.

