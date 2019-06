Strażacy z OSP Roztoka Wielka interweniowali w nocy 28 czerwca. Tuz po godz. 23 na drodze krajowej nr 75 doszło do zderzenia osobowego mercedesa z fordem. Pojazdami podróżowały trzy osoby, które opuściłu auta o własnych siłach przed przybyciem strażaków. Przybyła na miejsce zdarzenia załoga karetki pogotowia ratunkowego przebadała jednego z kierujących, który uskarżał się na dolegliwości i przewiozła go do szpitala. Pojazdy blokowały jeden pas ruchu przez co ruch na drodze DK 75 ruch odbywał się wahadłowo do czasu zepchnięcia pojazdów na pobocze. W akcji brały udział: JRG Krynica Zdrój, OSP Nowa Wieś, policja i pogotowie.