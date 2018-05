Ryanair: Na pokład wejdziecie tylko z laptopem (© Krzysztof Kapica/Polska Press)

Latacie tanimi liniami lotniczymi Ryanair? Od teraz bagaż na pokład samolotu zabierzemy na nowych zasadach. Warto je poznać. W przeciwnym razie będziecie musieli zostawić część bagażu - nawet podręcznego - przed wylotem albo słono za niego zapłacić. Dalsza część artykułu poniżej.

Loty tanimi liniami lotniczymi mają swoje zalety. Poza tym, że linie takie latają zazwyczaj do miejsc, do których nie zawsze dostaniemy się typowymi liniami, jest to cena biletów. Niestety mają też sporo minusów. Walka przewoźnika z kosztami sprawia, że samoloty są ciasne a loty opóźnione częściej niż w standardowych liniach. Przede wszystkim jednak trudno jest podróżować tanimi liniami tanio gdy chce się zabrać ze sobą większy bagaż. W standardowej cenie biletu ogranicza się on do tego co możemy zabrać na pokład samolotu.



Bardzo popularne wśród Polaków linie Ryanair wprowadziły rewolucyjne w zakresie przewozu bagażu. Najogólniej rzecz ujmując Ryanair ogranicza bagaż, który pasażer może wnieść na pokład samolotu. Rekompensatą za to ma być obniżka ceny za tzw. bagaż rejestrowany.



Zmiany Ryanair tłumaczy... troską o bardziej punktualne kursowanie samolotów.

Do tej pory podróżny, który nie dokonywał żadnych dopłat za bagaż mógł wnieść na pokład dwie sztuki bagażu podręcznego, np. walizeczkę tzw. wielkości kabinowej oraz laptop. Od teraz w takiej sytuacji może wziąć na pokład mniejszą z nich (w tym przypadku laptopa), a większą - bezpłatnie - będzie mógł oddać do luk bagażowych samolotu.



Jeśli ktoś zechce pozostać przy dotychczasowych zasadach - zabrać na pokład dwie sztuki bagażu - będzie musiał dopłacić 5-6 euro kupując jedną z opcji tzw. pierwszeństwa wejścia w ramach taryf: Plus, Flexi Plus albo Family Plus.



Na osłodę Ryanair postanowił obniżyć opłatę za tzw. bagaż rejestrowany a więc taki, za który płaci się dodatkowo w momencie zakupu biletu; zamiast 35 euro pasażer zapłaci po zmianach 25 euro. Trafiający do luków bagażowych walizka, torba czy plecach będzie mogła też być cięższa - ważyć do 20 kilogramów, podczas gdy aktualnie jest to 15 kilogramów.

