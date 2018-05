Restauracja Magdy Gessler w Gdyni otwarta! Przepyszne ryby z całego świata, owoce morza z hiszpańskiej Galicji i Asturii oraz najlepsze na rynku wina znalazły się w karcie gdyńskiej restauracji Santo Porto, najnowszym lokalu Magdy Gessler, mieszczącym się przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10. Dalsza część artykułu poniżej.

W środę 16 maja , podczas oficjalnego otwarcia, słynna restauratorka osobiście zaprezentowała swój nowy zakład gastronomiczny, a także jedzenie, które będzie można w nim skosztować.Według Magdy Gessler nad polskim morzem wciąż jest niewiele dobrych restauracji, serwujących ryby. Wychodząc z tego założenia, gwiazda programu „Kuchenne rewolucje” postanowiła odmienić oblicze rodzimej gastronomii i otworzyć w Gdyni lokal inny, niż wszystkie znane do tej pory nad Bałtykiem. Właścicielka Santo Porto nie ukrywa, że jej restauracja inspirowana jest głównie tradycyjnymi rybnymi knajpkami, jakie znaleźć można m.in. w Hiszpanii czy Portugalii.- Otwieram rybną restaurację w Gdyni,. Poza tym jest to też miasto o wysokiej kulturze, także majątkowej. Ludzi stąd stać na dobre życie i na dobre jedzenie. Co więcej,. Mam tu przyjaciół i mam nadzieję, że to dla tego okręgu, ale też dla pozostałych z Państwa, będzie to miejsce, do którego można wreszcie zaprosić ludzi z całej Polski na prawdziwą rybę - mówiła podczas wywiadu z Dziennikiem Bałtyckim Magda Gessler.Tym samym, w restauracji Santo Porto, znajdującej się na parterze budynku mieszkalno-usługowego Art Deco, amatorów ryb i owoców morza czeka prawdziwa, kulinarna uczta. Produkty pochodzić będą nie tylko z lokalnego rynku, ale też z portów w San Sebastian, czy w Kadyksie. Dla siebie znajdą coś także osoby, które za rybami nie przepadają. Serwowana będzie bowiem m.in. dziczyzna.- Jest to restauracja, jakiej w Polsce jeszcze nie było. To rodzaj targu rybnego, gdzie ryby leżą na lodzie. Można je wybrać, zważyć. Każdy będzie wiedział, że to jest wskazana przez niego ryba, a nie przyniesiona z zaplecza - mówiła w czasie otwarcia Magda Gessler, jurorka programu „Master Chef”.Wystrój lokalu ewidentnie nawiązuje do morskich klimatów. Dominują tu odcienie niebieskiego i modrej zieleni. We wnętrzu nie brak też bogatych zdobień oraz okrągłych złotych luster, przywodzących na myśl bulaje statków.Warto wspomnieć także o zespole, tworzącym Santo Porto. Zdaniem Magdy Gessler są to energiczni i pełni zapału, młodzi ludzie, którzy mogą poszczycić się dużym kulinarnym doświadczeniem. Nad porządkiem w kuchni czuwać będzie czterech jej szefów. Wśród nich jest m.in. Bartosz Rozbiegała, który przez ostatnie lata z powodzeniem kierował kuchnią w restauracji Hotelu Kozi Gród w Pomlewie na Kaszubach.Restauracja Santo Porto by Magda Gessler będzie ogólnodostępna już od czwartku 17 maja od godz. 19. Każdy, kto chciałby spróbować dań sygnowanych przez słynną restauratorkę, może już kontaktować się z lokalem w celu rezerwacji stolika.