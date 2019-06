Rytro. Fotopułapka zarejestrowała kolejnego niedźwiedzia

Niedźwiedź, który został zarejestrowany dzięki fotopułapce jest młodym osobnikiem. Dzięki obserwacji leśników ustalono, że na terenie Beskidu Sądeckiego pokazują się dwa młode misie, podejrzewają, że jest też trzeci. Niedźwiedź widziany w Rytrze, znajdował się w linie prostej w oddaleniu około kilometra od najbliższych zabudowań. Stanisław Michalik nie widzi potrzeby siania niepotrzebnej paniki wśród mieszkańców, ani umieszczania tablic ostrzegawczych.

- Niedźwiedzie przemieszczają się po naszym terenie co roku, wywoływanie jakiejś grozy nie wiem czy ma sens. Niedźwiedzie, które są stale na danym terenie są pewne i niebezpieczne, natomiast u nas przychodzą i odchodzą. Nie jestem do końca przekonany, czy rozmieszczanie tablic ostrzegawczych jest dobrym rozwiązaniem, bo nigdy nie wiadomo kiedy niedźwiedzie opuszczą nasz teren.- tłumaczył Michalik.

Najważniejszy jest zdrowy rozsądek oraz to, aby ludzie poruszali się po wyznaczonych szlakach.

-Są miejsca często odwiedzane przez człowieka, niedźwiedzie wyczuwają jego zapach, wiadomo że niedźwiedź nie jest gatunkiem, który panicznie boi się człowieka, ale unika takich miejsc. Kluczowa sprawą jest trzymanie się wyznaczonych ścieżek- mówił Stanisława Michalik.