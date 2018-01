Zarzuty publicznego nawoływania do zabójstwa usłyszał 27-letni kibic Michał M. Internetowy wpis dotyczył mężczyzny, który 15 grudnia 2017 roku został śmiertelnie postrzelony przez antyterrorystę podczas próby zatrzymania pseudokibiców podejrzewanych o działanie w tzw. gangu porywaczy.

Zdjęcie zastrzelonego kibica i napis: "Rzeki spłyną krwią tych, którzy uśmiercili naszych braci" pojawiło się po zdarzeniu na profilu stowarzyszenia kibiców. Zatrzymany mężczyzna przyznał, że to on jest autorem wpisu.- Ten czyn spełnia znamiona art. 255 kodeksu karnego mówiącego o publicznym nawoływaniu do zbrodni zabójstwa poprzez internet. Mężczyzna usłyszał zarzut, przyznał się do niego i dostał miesiąc aresztu – tłumaczyła nadkom. Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.- Powodem aresztu jest obawa matactwa jak również obawa, że może popełnić przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu – dodała funkcjonariuszka.[g]12179074[/g]