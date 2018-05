Bezdomne psy są trute i umierają w męczarniach przed Mundialem w Rosji! Pomóż im! - apelują działacze ze stowarzyszenia Otwarte Klatki. Ich zdaniem rosyjskie ulice “czyszczone” są z bezdomnych zwierząt w wyjątkowo okrutny sposób. Psy konają w męczarniach po zjedzeniu zatrutego jedzenia.

Bezdomne psy nie pasują do wizerunku kreowanego przez FIFA - twierdzą w stowarzyszeniu Otwarte Klatki

Bezdomne psy przeszkadzają FIFA?

Wideo Otwartych Klatek [+18]

Petycja do Gianni Infantino, przewodniczącego FIFA

Ten pies właśnie znalazł swój pierwszy posiłek tego dnia. Nie zdaje sobie sprawy, że może to być jego ostatni - czytamy, gdy na ekranie mały, czarny kundel zbiega wesoło ze sterty śmieci ze zdobyczą w pysku. Film przygotowało stowarzyszenie Otwarte Klatki, które od kilku lat działa na rzecz zwierząt.Zdaniem działaczy, w Rosji trwa właśnie drastyczny proceder dokarmiania bezdomnych psów. - Na ulicach rosyjskich miast opłaceni oprawcy przeprowadzają obławy, i karmią psy zatrutym jedzeniem - brzmi jeden z podpisów w materiale Otwartych Klatek. Zwierzęta mają zjadać zatrute jedzenie i konać w męczarniach.- Wiele państw podejmujących się zorganizowania dużych wydarzeń sportowych takich jak mistrzostwa świata piłce nożnej wybiera masowy mord jako sposób na rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt - twierdzą w stowarzyszeniu Otwarte Klatki i apelują, by “DAĆ FIFA CZERWONĄ KARTKĘ”.Czerwona kartka w tym przypadku oznacza podpisanie się pod petycją do FIFA, której celem jest zatrzymanie rzezi bezdomnych zwierząt podczas Mistrzostw Świata 2018.UWAGA! Materiał +18, osoby o słabej psychice nie powinny tego oglądać.[g]13202864[/g]Stop rzezi bezdomnych psów. Domagamy się dodania do kodeksu etycznego FIFA zapisu regulującego kwestie dobrostanu zwierząt.Nadzorowane przez FIFA mistrzostwa świata w piłce nożnej to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie. Słuszne jest założenie, że impreza zrzeszająca tak wielu wybitnych sportowców powinna być przykładem do naśladowania i inspirować do bycia lepszym człowiekiem. Zamiast tego, wokół mundialu narastają kontrowersje związane z coraz częstszymi doniesieniami na temat masowego uśmiercania bezdomnych psów, kotów oraz dzikich ptaków w państwach wyznaczonych do zorganizowania imprezy.Zdjęcia trutych psów, których ciała traktowane są jak śmieci obiegły już cały świat i wywołały oburzenie dużej części społeczeństwa. Obława nie powinna być traktowana jako sposób na rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt. Tym bardziej przerażające jest to, że okrutne praktyki “oczyszczania” miast są często wspierane przez lokalne władze.Obowiązkiem FIFA jest podjęcie działań koniecznych do zatrzymania tego procederu. W treści przyjętego przez FIFA kodeksu etycznego można przeczytać, że “FIFA nieustannie dąży do ochrony wizerunku piłki nożnej, a w szczególności organizacji FIFA, przed uszczerbkiem wynikającym z jakiejkolwiek nielegalnej, niemoralnej bądź nieetycznej działalności”. To oczywiste, że przymykanie oka na masowy mord bezdomnych zwierząt związany bezpośrednio z organizowaną przez FIFA imprezą jest zarówno niemoralne jak i nieetyczne, a co za tym idzie narusza postanowienia Kodeksu.Domagamy się dodania do kodeksu etycznego FIFA zapisu regulującego kwestie dobrostanu zwierząt, dzięki któremu organizatorzy mistrzostw świata byliby zobowiązani do przestrzegania przepisów zabraniających niehumanitarnego uśmiercania zwierząt przed i w trakcie trwania turnieju. Państwa ubiegające się o miano gospodarza MŚ powinny być zachęcane do inwestowania w programy sterylizacji oraz do zwiększenia środków na działalność schronisk oraz fundacji opiekujących się bezdomnymi zwierzętami. W przypadku, gdy eutanazja jest konieczna z powodu ogromnego cierpienia zwierzęcia i braku szansy na poprawę stanu zdrowia w stopniu umożliwiającym swobodne funkcjonowanie, cały proces powinien przebiegać zgodnie z zaleceniami The Humane Society of the United States.Jako główny organ zarządzający Mistrzostwami Świata, FIFA musi wziąć odpowiedzialność za śmierć tysięcy bezdomnych zwierząt. To ona wybiera kolejnych gospodarzy imprezy i ma za zadanie dbać o dobre imię piłki nożnej. Dlatego też wzywamy zarząd FIFA do podjęcia działań mających na celu zatrzymanie trwającej w Rosji masakry oraz zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości.