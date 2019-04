Sądeccy nauczyciele nie dostaną wynagrodzenia za czas strajku

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski z PiS jasno stoi na stanowisku, że pieniądze nauczycielom się nie należą.

- To decyzja zgodna z zapisami Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. - Artykuł 23 ustęp 2 mówi, że osoba, która prowadzi akcję protestacyjną, zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnienia wynikające ze stosunku pracy z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Mówiąc wprost: za czas strajku wynagrodzenie się nie należy – dodaje

Podobnie twierdzi Bernard Stawiarski, wójt największej wiejskiej gminy na Sądecczyźnie. - Nie pracują, to nie płacę.

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel poprosił radcę prawnego o opinię, ale ta była podobna jak stanowisko RIO i ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.