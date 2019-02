Sądeccy strażacy posumowali rok 2018. Do akcji wyjeżdżali co 2,5 godziny [ZDJĘCIA]

Rok 2018 dla sądeckich strażaków był bardzo pracowity. Wzięli oni udział w 3439 zdarzeniach.

- Nasze jednostki interweniowały 881 razy przy pożarach, 2262 razy podczas miejscowych zagrożeń i 296 razy w ramach alarmów fałszywych - mówi st. bryg. Paweł Motyka, zastępca komendanta miejskiego PSP w Nowym Sączu. - W wyniku tych zdarzeń, powstałe straty materialne zostały oszacowane na łączną kwotę ponad 16 milionów złotych, natomiast wartość uratowanego przez strażaków mienia to ponad 52 miliony złotych.

Z tych danych wynika, że strażacy średnio wyjeżdżali do akcji co 2 godziny 33 minuty. Najbardziej pracowite były miesiące: kwiecień, lipiec i sierpień. W kwietniu strażacy odnotowali 489 zdarzeń, a były to głównie pożary suchych traw. Natomiast w lipcu było 392 zdarzeń, a w sierpniu – 430.

Paweł Motyka podziękował władzom powiatu oraz sądeckich miast i gmin za wsparcie zawodowych i ochotniczych straży. Podkreślił duże znaczenie strażaków ochotników, którzy są zawsze pierwsi na miejscu zdarzeń i udzielają profesjonalnej pomocy. Wdzięczny był także za współpracę ratownikom z GOPR I WOPR oraz innym służbom.

- Współpraca ze strażakami, zarówno zawodowymi, jak i z ochotniczymi zawsze była bardzo dobra. Powiat regularnie wspiera druhów OSP doposażając jednostki w potrzebny sprzęt - podkreślił starosta Marek Kwiatkowski. - Straż realizuje wiele zadań, dzięki którym zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny. Jest też formacją, którą Polacy darzą wielkim zaufaniem. Dziękuję za waszą służbę i życzę spokojnego i bezpiecznego roku.

W odprawie oprócz starosty nowosądeckiego udział wzięli również przedstawiciel wojewódzkiej PSP w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik, poseł Arkadiusz Mularczyk, przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Iwona Mularczyk, wójtowie i burmistrzowie nowosądeckich gmin oraz szefowie służb i inspekcji współpracujących ze strażakami.

