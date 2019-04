Sądecczyzna. Czym karmią nasze dzieci w podstawówkach?

W wielu sądeckich szkołach uczniowie mogą zjeść ciepły obiad. Składa się on z dwóch dan oraz napoju. Dawniej posiłki serwowane przez szkolne stołówki pozostawiały wiele do życzenia. Teraz jednak szkoły, a przede wszystkim gminy, które prowadzą stołówki dbają, by posiłki były pełne wartościowych i dobrej jakości składników, zróżnicowane i pyszne. Zobacz przykładowe zestawy obiadowe serwowane w sądeckich szkołach.