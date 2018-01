(© Stanisław Śmierciak)

Na ul. Podgórską w Nowym Sączu, gdzie w jednym z domów wybuchł pożar spowodowany zapaleniem się sadzy w kominie, strażacy z sądeckiej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 PSP mieli ze swej remizy zaledwie kilkaset metrów, wiec w piątkowy wieczór dotarli tam bardzo szybko. Zdołali uratować budynek. Jak mówi oficer dyżurny wcale nie było to łatwe. Takich pożarów, wywołanych zapaleniem się sadzy w kominie, było na Sądecczyźnie w piątek jeszcze kilka.

Pierwszy w piątek alarm o "kominowym" pożarze dotarł do oficera Dyżurnego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu z Marcinkowic w gminie Chełmiec. Tam, wraz z zastępami PSP z Nowego Sącza, do akcji ruszyli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęczanach, czyli wiosce sąsiadującej z Marcinkowicami.



W Marcinkowicach strażacy dopiero rozwijali węże, by wodą tłumić płomienie gdy oficer dyżurny w Nowym Sączu odebrał kolejne, ogniowe larum. Do gaszenia ognia, który zaczął się zapaleniem sadzy w kominie, wzywano z Lipnicy Wielkiej w gminie Korzenna. To daleko od Nowego Sącza wiec do przybycia wozów gaśniczych PSP z Nowego Sącza ratowaniem budynku musieli zajmować się tylko strażacy - ochotniczy z jednostek działających w gminie Korzenna.



- Sadze w kominie, a raczej ich zapalenie się, były przyczyną wybuchu pożarów także w Nawojowej i Łososinie Dolnej - relacjonuje starszy brygadier Paweł Motyka, zastępca komendanta miejskiego PSP w Nowym Sączu.



Informując o piątkowych pożarach starszy brygadier Paweł Motyka ponawia apel do właścicieli domów o systematyczne czyszczenie przewodów kominowych, czyli korzystanie z usług kominiarzy.



Taką przestrogę formułuje również mistrz kominiarski Andrzej Golonka, który wraz z synem prowadzi w Nowym Sączu firmę mającą już ponad stuletnie tradycje.

