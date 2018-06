Nie licząc przypadku Ryszarda Nowaka, na Sądecczyźnie nie ma gminy, w której sprawujący urząd zapowiedziałby, że nie wystartuje w jesiennych wyborach. Na prowincji wielkie pojedynki raczej nie będą odbywać się pod partyjnymi szyldami.

Siła przyzwyczajenia

Osobiste pojedynki i powroty

Dwukadencyjność włodarzy i inne zmiany w ordynacji wyborczej

Lokalne komitety dają kandydatom możliwość oderwania się od wielkiej polityki, ale sympatie partyjne i tak pozostają. Kandydaci ujawniają je podczas asekuracyjnego startu do rady powiatu lub by „podbić listę” w wyborach do sejmiku wojewódzkiego. Z takiego rozwiązania nieraz skorzystał Dariusz Reśko. Burmistrz Krynicy-Zdroju dwa razy został wybrany na radnego powiatowego z komitetu Platformy Obywatelskiej, oczywiście po wygranych wyborach na burmistrza ustępował kolejnej osobie na liście. Jan Golba wspierał PO w wyborach do sejmiku i - co ciekawe - ostatnio zdobył więcej głosów niż aktualny członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda.Statystyka pokazuje, że mieszkańcy najchętniej wybierają obecnie rządzących wójtów i burmistrzów, mimo że wcześniej na nich narzekali.- Patrząc na wybory samorządowe w okręgu nr 14 widać, że zmiany na stanowiskach zdarzały się może w co ósmym samorządzie. Statystyka daje dużą przewagę urzędującym wójtom i burmistrzom - zaznacza Wiesław Janczyk, pełnomocnik wyborczy PiS w okręgu nr 14.Nietrudno zgodzić się z opinią posła. Nasz region ma absolutnych rekordzistów, by przywołać chociażby Czesławę Rzadkosz, która Łukowicą zarządza od 1981 roku, jeszcze jako naczelniczka, a potem od lat dziewięćdziesiątych wybierana na#kolejne kadencje wójta. Ale nie trzeba przez kilkadziesiąt lat zasiadać w urzędzie gminy, żeby cieszyć się poparciem. Przykładem jest Jan Golba, który po jednej kadencji nie ma konkurenta na fotel burmistrza Muszyny. Podobnie było cztery lata temu w Nawojowej, gdzie Stanisław Kiełbasa sprawuje urząd od 1998 r. Obaj są również pewniakami w jesiennych wyborach.W Rytrze, najmniejszej gminie Sądecczyzny, Władysław Wnętrzak sprawuje władzę już piątą kadencję.- Nie podjąłem jeszcze decyzji, czy znów wystartuję, bo nawet nie ma wyznaczonej daty wyborów - mówi Wnętrzak.W tym roku wójtowi może nie być łatwo obronić urząd, bo kandydata zamierza wystawić opozycyjny klub radnych, który cztery lata temu zdominował radę. Inny samorządowy weteran Stanisław Golonka, który rządzi w Łososinie Dolnej już pięć kadencji, także poznał już swojego rywala. To 31-letni prawnik Paweł Urbańczyk, na co dzień specjalista od zamówień publicznych w PWSZ w Nowym Sączu.- Moje doświadczenie życiowe, wiedza, podejście do drugiego człowieka i dynamizm w działaniu stanowią mocne filary, na których pragnę budować zaufanie - zaznacza Urbańczyk.W Chełmcu na razie trwają rozmowy, kto mógłby powalczyć o władzę z Bernardem Stawiarskim.- Nie ma jeszcze osoby, która z poparciem wszystkich opozycyjnych radnych starałaby się ubiegać o fotel wójta - mówi przeciwnik Stawiarskiego radny Rafał Kmak.Obecny wójt twierdzi, że niekoniecznie wystartuje w Chełmcu.- Jest wola wielu mieszkańców Nowego Sącza, bym kandydował na prezydenta - zaznacza i dodaje, że w takim wypadku wystawi swojego kandydata w Chełmcu.Wójt wciąż nie może wybaczyć Kmakowi i kilku innym opozycjonistom, że - według niego - przez nich gmina nie stała się miastem. Objęcie władzy w Nowym Sączu mogłoby być rewanżem. Do wyrównania rachunków może za to dojść w Łącku, gdzie cztery lata temu Jan Dziedzina gładko wygrał z urzędującym burmistrzem Januszem Klagiem.- Będę powtórnie ubiegał się o urząd, ale słyszałem też, że i mój dawny konkurent wystartuje - zaznacza Dziedzina.W Krynicy-Zdroju walka o fotel burmistrza będzie miała osobisty charakter.Po raz trzeci staną do niej Dariusz Reśko i Piotr Ryba. Prywatnie kandydaci za sobą nie przepadają, mają też inne sympatie polityczne (Ryba związany jest z PiS). Dotychczas jednak górą był Reśko.Od jesiennych wyborów czekają nas zmiany, które rząd Prawa i Sprawiedliwości uchwalił jeszcze pod koniec 2017 roku. Najbardziej radykalną z nich jest dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Osoba wybrana na urząd będzie go mogła sprawować maksymalnie przez dwie, ale za to 5-letnie kadencje. Nowelizacja kodeksu wyborczego pozostawia ordynację większościową w gminach do 20 tys. mieszkańców (tzw. JOW-y).Tam nadal będziemy głosować w okręgach jednomandatowych. W miastach na prawach powiatu tworzone będą okręgi wyborcze , w których wybierać będzie się kilku radnych. Nowy kodeks przewiduje możliwość głosowania korespondencyjnego, ale tylko dla osób niepełnosprawnych. Ustawa wprowadza dwa rodzaje komisji obwodowych: jedną ds. przeprowadzenia głosowania i drugą ds. ustalenia wyników głosowania. Nowego znaczenia nabiera też znak „x” do głosowania - to dwie przecinające się w obrębie kratki linie. Co ważne dopiski na karcie nie będą unieważniały głosu.

