Sądecczyzna. Uwaga! Wracają kontrole na granicach

Polska będzie gospodarzem 24. sesji Konferencji Konwencji Narodów Zjednoczonych COP 2018. Szczyt klimatyczny odbędzie się w Katowicach. W związku z tym, od czwartku 22 listopada do 16 grudnia zostanie tymczasowo przywrócona kontrola graniczna.

Nie oznacza to jednak powrotu szlabanów na przejściach granicznych. Osoby wjeżdżające do Polski z Niemiec, Litwy, Czech i Słowacji będą to mogły uczynić wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Jest ich w sumie 264.

- Kontrole prowadzone będą wyrywkowa, a działania dostosowane do realnego zagrożenia - informuje mł. chor. SG Michał Tokarczyk z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. -Osoby i pojazdy będą typowane do kontroli na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich. W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, wydawane będą decyzje o odmowie wjazdu do naszego kraju.

Osoby wjeżdżające do Polski muszą pamiętać o obowiązku posiadania ważnego dowodu osobistego albo paszportu. Pogranicznicy z KOSG przypominają również, że przekroczenie granicy w miejscu do tego niewyznaczonym jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości 500 zł. Na odcinku granicy państwowej z Republiką Słowacką przekraczanie granicy państwowej dozwolone będzie w 62 lokalizacjach. Przy czym w terytorialnym zasięgu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu pozostaje 36 przejść granicznych.

KONIECZNIE SPRAWDŹ:

FLESZ: Koniec z plastikiem - za 3 lata będzie nielegalny