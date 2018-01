Samorządy oraz przedsiębiorcy dostali dotacje z województwa na budowę obiektów turystycznych. Kurorty zyskają na atrakcyjności. Kilka podsądeckich gmin ma pieniądze na walkę o czyste powietrze.

Maciej Szymański, członek zarządu Słotwiny Arena mówi, że dzięki ośmiu milionom złotych z funduszy województwa małopolskiego jego firma stworzy w Krynicy jedną z największych atrakcji kurortu.



- Drewniana wieża widokowa pięćdziesięciometrowej wysokości, wraz z niemal kilometrową ścieżką spacerową w koronach drzew, umożliwi turystom przeżycie niesamowitych wrażeń - przekonuje Szymański.



Obiekt, który już jest budowany przez cieślów z Podhala, będzie kosztował prawie 16 mln zł. Połowa tej kwoty to dotacja.



Prezes Szymański był jednym z kilku przedstawicieli gmin i firm z Sądecczyzny, którzy odebrali czeki na dofinansowanie uatrakcyjniania uzdrowisk i poprawę stanu środowiska. Wręczali je w ratuszu Miasteczka Galicyjskiego członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego - Leszek Zegzda i Stanisław Sorys oraz przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska.



Na Sądecczyznę z kasy Małopolski trafi teraz prawie 36 mln zł. Najwięcej właśnie do miejscowości uzdrowiskowych.



Miasto Grybów i gminy Podegrodzie oraz Grybów dostaną pieniądze na poprawę stanu środowiska. Miasto Grybów rozbuduje oczyszczalnię ścieków. Wyda na to około 4,8 mln zł (3,9 mln zł to dotacja). Gmina Grybów przeznacza około 1,4 mln zł na wymianę starych pieców na sprawne urządzenia grzewcze. Dwie trzecie tej kwoty to środki małopolskie. Gmina Podegrodzie zmniejszy emisję pyłów i gazów za 228 tys. zł od marszałka.



- Główna część funduszy trafia do gmin uzdrowiskowych - zauważa Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. - Pieniądze wydane zaprocentują, bo zwiększy się atrakcyjność turystyczna okolic Krynicy i Muszyny.



Jan Golba, burmistrz Muszyny buduje: Rowerowy Szlak Wód Mineralnych, strefę wypoczynku na Zapopradziu i zadaszenie nad lodowiskiem.



Firma Andrzeja Mikulca, też wspierana przez Małopolskę, uzupełni muszyńskie inwestycje o Park Rekreacyjno Sportowy Złockie.



- Wydajemy na to ponad 10 mln zł, w tym ponad 7,7 mln to dotacja - mówi prezes Mikulec. - Za to damy turystom ofertę atrakcyjnego spędzania czasu, gdy pogoda nie będzie sprzyjała. Będzie tam nawet specjalna strefa dla dzieci z zajęciami prowadzonymi przez instruktorów.



W miejscowości Żegiestów, firma Cechini przywróci blask i funkcjonalność pijalni wód mineralnych Anna. Jak mówi wiceprezes Józef Cechini, będzie to kosztowało ponad 2 mln zł. Wsparcie z kasy Małopolskiej wynosi aż 1,7 mln zł.



- Zmieniamy Krynicę-Zdrój bardzo konsekwentnie od lat - zapewnia burmistrz Dariusz Reśko. - Teraz kilkanaście milionów z Małopolski wzmocni nasze własne fundusze. Wyremontujemy deptak i zmniejszymy zanieczyszczenie powietrza w uzdrowisku oraz okalających je wioskach.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.