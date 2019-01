Sądecczyzna. Za nieusunięcie śniegu z dachu lub lodowych sopli możesz dostać nawet 1500 zł grzywny [ZDJĘCIA]

Duża ilość śniegu to ogromny ciężar, który może doprowadzić nawet do zawalenia się dachu. Dlatego też właściciel czy administrator domu, kamienicy, budynku mieszkalnego a nawet sklepu wielkopowierzchniowego jest zobowiązany do odśnieżania dachu.

Czy ten obowiązek jest spełniany, sprawdzają sądeccy policjanci. Szczególną uwagę zwracają na hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny.

- Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu – przypomina asp. Iwona Grzebyk-Dulak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Odśnieżanie dachów jest koniecznością. Konsekwencją zaniechania tego obowiązku może być nawet katastrofa budowlana. O nieszczęście nie trudno. Topiący się, zmrożony śnieg, spadając z dachu, może też ranić osobę, która będzie przechodzić w okolicy budynku. Właściciele i zarządców obiektów mają też w obowiązku odśnieżanie chodników oraz obowiązku utrzymania czystości i porządku w rejonie nieruchomości.

- Reguluje to kodeks wykroczeń, który mówi, że przypadku nie wykonania obowiązków lub nie stosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany - dodaje rzeczniczka sądeckiej policji. - Osoba, na której ciążą przedmiotowe obowiązki ponosić może także odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze nieruchomości.

