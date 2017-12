Sądeccy funkcjonariusze prowadzą postępowanie w sprawie wypadku, do którego doszło 27 grudnia. Około godz. 21.30 w Naściszowej pieszego potrącił seat ibiza. Stan mężczyzny jest ciężki.

- Prowadzący to postępowanie policjanci proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, który został potrącony przez samochód, ponieważ dotychczasowe czynności nie potwierdziły jego tożsamości. Nikt też nie zgłosił się w sprawie tego mężczyzny do sądeckiej komendy ani do szpitala – informuje Iwona Grzebyk-Dulak, rzecznik prasowa sądeckiej policji.Mężczyzna w ciężkim stanie przebywa w szpitalu.mężczyzna jest w wieku około 55 do 60 lat. Ma ok. 170 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. Jego znakiem charakterystycznym są wąsy i blizna na przedramieniu prawej ręki, która ciągnie się od wewnętrznej części łokcia do dłoni.- Wszystkie osoby, które mogą pomóc w identyfikacji tego mężczyzny prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Kryminalnego: 18 442 42 64, bądź też z oficerem dyżurnym, pod numerem alarmowym 997 – apeluje rzeczniczka.