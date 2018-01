(© materiały Prasowe NEWAG)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

20 lokomotyw elektrycznych Griffin chce kupić w sądeckim Newagu PKP InterCity. Kontrakt wart ponad 67 mln zł ma być zrealizowany do 2019 r.

PKP InterCity chce mieć lokomotywy zdolne prowadzić pociągi pasażerskie z prędkością 160km, a nawet ponad 200 km na godzina. Przewoźnik ogłosił przetarg na dostarczenie 20 takich pojazdów i bieżace ich utrzymanie. Teraz PKP InterCity informuje, że najbardziej odpowiada mu lokomotywa Griffin z Newagu.



Można wiec zacierać ręce, że sądecki Newag wygrał wyścig z dwoma poważnymi konkurentami. Bydgoską Pesą i ostro walczącą o wejście na europejskie szlaki kolejowe chińską firmą CRRC Sifang.



- Kontrakt z InterCity jest równie opłacalny co prestiżowy - mówi znawca rynku taboru kolejowego Edward Czoch. - Jazda lokomotyw w barwach IC nobilituje wytwórcę.



Zbigniew Konieczek, prezes Newagu, nie kryje satysfakcji z wygranej, choć zastrzega, że nie wyklucza oprotestowania przetargu przez konkurentów. Podkreśla, że wygrana to nie efekt najniższej ceny, ale zagwaratowania wyrobu najwyższej jakosci i nowoczesności z zapewnionym wieloletnim serwisem eksploatacyjnym tańszym o połowę od konkurencji.



Za jedną lokomotywę Newag żąda ponad 17,7 mln zł brutto, gdy dla porównania Chińczycy tylko 15 mln zł, a Pesa 15.6 mln zł.



Wszystkie Griffiny Newagu trafią do Intercity w 2019 r.



Prezes Konieczek mówi, że wyzwaniem dla firmy pozostaje nie powiększanie, a utrzymanie załogi, bo rynek pracowników na Sądecczyźnie praktycznie został wyczerpany.



Kontrakt z InterCity bardzo cieszy Józefa Kotarbę, szefa NSZZ Solidarność w Newagu.



- Każdy kontrakt spółki jest dobry dla około 1500 osób załogi, bo zapewnia pracę - mówi Kotarba. - Nie oznacza to jednak, że kolejny kontrakt niesie zatrudnionym nowe korzyści, czyli wzrost płac. Te, w ocenie związku, są wciąż niskie.



Konieczek i Kotarba są zgodni, że Newag musi wygrywać kolejne zamówienia, by utrzymać produkcję i zatrudnienie. Wszyscy czekają na rozstrzygnięcia kolejnych przetargów.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.