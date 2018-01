Rzemieślnicy z całej diecezji tarnowskiej spotkali się w sądeckim ratuszu na opłatku. Zagrała im i zaśpiewała kapela Spod Kicek.

Przedstawicielom Cechów Rzemieślniczych, Izb Rzemiosła i Przedsiębiorczości, a także Bractw Kurkowych działających na terenie diecezji tarnowskiej na kolejny dobry rok błogosławił biskup tarnowski ks. Andrzej Jeż. W tym roku gospodarzem opłatkowego spotkania była Nowosądecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, a miejscem reprezentacyjna sala obrad ratusza.



- Ze swojej pracy macie satysfakcję każdego dnia, bo widzicie, jak dzieła waszych rąk dobrze służą innym. Niezależnie czy jedzą chleb upieczony w waszych piekarniach, stroją się w uszyte przez was ubrania, ogrzewają się w domach, które zbudowaliście, czy jadą bezpiecznie i wygodnie do pracy lub szkoły waszymi autobusami. Dochowywania tej tradycyjnej rzemieślniczej solidności oraz rzetelności życzę wam na kolejny rok - mówił do zgromadzonych ordynariusz tarnowski ks. bp Andrzej Jeż.



Potem przełamał się opłatkiem z każdym obecnym w ratuszowej sali, poczynając jednak od gospodarzy spotkania: prezesa Nowosądeckiej Izby Tadeusza Szewczyka oraz Jana Firsta - starszego Cechu w Nowym Sączu. Jednak najdłużej zatrzymał się wśród rzemieślników z Limanowe, skąd pochodził. Zdzisławowi Twarogowi przypomniał, jak na fotel w jego zakładzie fryzjerskim przyprowadzał go ojciec.



Z rzemieślnikami opłatkiem przełamywali się także ministrowie Wiesław Janczyk i Piotr Naimski oraz inni nowosądeccy posłowie: Barbara Bartuś, Andrzej Czerwiński, Józef Leśniak i Arkadiusz Mularczyk.



Opłatkowe spotkanie umilili swoimi występami uczniowie sądeckiej Szkoły Cechowej prezentujący Jasełka oraz grająca i śpiewająca kolędy kapela Spod Kicek.

