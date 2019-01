Sądeczanin Michał Szczygieł ma szansę na Fryderyka za swój pierwszy singiel [ZDJĘCIA]

Michał Szczygieł to pochodzący z Nowej Wsi w gminie Łabowa 20-latek. W 2017 roku - jak sam przyznał - dla żartu pojechał na casting do programu The Voice of Poland. Chciał zobaczyć jak od środka wygląda telewizyjne show i spróbować swoich sił.

Jego wykonanie utworu Kamila Bednarka „Sailing” zapewniło mu miejsce w drużynie Andrzeja Piasecznego. Sądeczanin dotarł do finału telewizyjnego show i zajął trzecie miejsce. To właśnie w The Voice of Poland zaśpiewał autorski utwór „Nic tu po mnie”, który 7 marca ubiegłego roku został wydany na płycie.

Pierwszy singiel sądeczanina okazał się sukcesem i osiągnął Złotą Płytę. Piosenka została doceniona także przez Akademię Fonograficzną i otrzymał nominację do Fryderyka w kategorii Utwór Roku.

- Kompletnie nie myślałem, że mogę otrzymać nominację, więc informacja o tym mnie zaskoczyła - przyznaje Michał Szczygieł. - Choć nie przywiązuję dużej uwagi do nagród, na pewno jest to miłe uczucie znaleźć się w tak zacnym gronie.

Wśród nominowanych utworów znalazły się również: „Małomiasteczkowy” Dawida Podsiadło, „Nie dobiję się do ciebie” Darii Zawiałow, „Nie ma mnie” Lanberry oraz „Początek” Męskie Granie Orkiestra 2018 (wykonują: Kortez, Dawid Podsiadło i Krzysztof Zalewski). Wręczenie nagród przez Akademię Fonograficzną, którą tworzą kompozytorzy, muzycy, producenci muzyczni i dziennikarze, nastąpi 9 marca. Będzie to jubileuszowa, bo 25. edycja Fryderyków.

Michał Szczygieł dodaje, że udział w The Voice of Poland otworzył mu drzwi do innego świata. Dużo koncertuje i pracuje z różnymi producentami muzycznymi. W tym roku planuje wydać swój debiutancki album. W rozgłośniach radiowych można usłyszeć jego drugi singiel „Będzie, co ma być”.

- Udział w telewizyjnym show dał mi pracę, która jest moją zajawką. Po liceum rozpocząłem studia ale zrezygnowałem po kilku miesiącach - przyznaje szczerze Szczygieł. - Postanowiłem poświęcić się muzyce. Cały czas się uczę i tworzę. Ale nie skreślam całkowicie dalszej edukacji. Nie wykluczone, że wrócę na studia.

