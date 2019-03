Sądeczanka Bożena Górecka-Tokarczyk wystąpi w muzycznym show Polsatu

Bożena Górecka-Tokarczyk, wokalista zespołu No Brothers, już w środę (20 marca) będzie można zobaczyć w muzycznym show Polsatu „Śpiewajmy razem. All Togeter Now". Czy sądeczanka podbije serca jurorów i zyska szansę na 100 tys. zł?

