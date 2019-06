Sądeczanka Joanna Kulig wystąpi w serialu Netflixa. Ile zarobi?

Damien Chazelle, który otrzymał Oscara w kategorii najlepszy reżyser za film „La La Land” podjął się wyreżyserowania musicalu produkowanego przez Netflix. Ośmioodcinkowy dramat muzyczny „The Eddy” kręcony jest we Francji, a główną rolę kobiecą gra w nim Joanna Kulig.

Pochodząca z Muszynki koło Krynicy-Zdroju aktorka, to w tej chwili najpopularniejsza aktorka polskiego kina za sprawą jej wyjątkowej kreacji w „Zimnej wojnie” Pawła Pawlikowskiego. Co prawda obraz nie otrzymał Oscara, ale otworzył sądeczance drzwi do dalszej kariery. Joanna Kulig mimo że cztery miesiące temu urodziła swoje pierwsze dziecko - syna, zdecydowała podjąć się wyzwania i nie robić przerwy w graniu. Choć, jak sama przyznaje, nie jest to takie proste.

„Praca na dwa etaty to niełatwa sprawa. Zdjęcia do „The Eddy” i bycie mamą są wyzwaniem, ale daję radę. Dziękuję za wasze wsparcie i za to, że jesteście" - napisała pod jednym z ostatnich zdjęć jakie umieściła na Instagramie Joanna Kulig.