Sądeczanka Maria Filipowicz walczy o koronę Miss Polski UK&Ireland [ZDJĘCIA]

Maria Filipowicz skończyła II LiceumOgólnokształcące w Nowym Sączu o profilu biologiczno-chemicznym. Jak zaznacza kierunek wybrała świadomie.

- Od zawsze interesowała mnie wiedza o człowieku i jego psychice - mówi 20-letnia sądeczanka. - Czytałam wiele książek psychologicznych, co zmotywowało mnie do wzięcia udziału w olimpiadach o żywieniu człowieka i wiedzy ekologicznej.

Po zdanej maturze nie zdecydowała się jednak od razu pójść na studia. Postanowiła zrobić sobie przerwę i wyjechać do Wielkiej Brytanii, żeby poznać siebie i nauczyć samodzielności. Na początku mieszkała w Liverpoolu, gdzie trenowała piłkę nożną (wcześniej w klubie KS Starówka Nowy Sącz), starając się o awans na najwyższy poziom.

- Moje życie zmieniło się diametralnie w momencie, gdy wysłałam zgłoszenie do jedynej pięciogwiazdkowej platformy modelingowej w Wielkiej Brytanii, która posiada 120 kontraktów z najbardziej znanymi agencjami - mówi Maria Filipowicz.

Spośród 70 tys. zgłoszeń agencja wybrała 10 tys. osób, które zaprosiła na sesje testowe. Maria wykorzystała swoją szansę i dostała angaż.

- Mocno zaangażowałam się w modeling, co zaowocowało kolejnymi kontraktami z agencjami i przeprowadzką do Londynu - dodaje sądeczanka. - Dzięki temu dowiedziałam się o konkursie Miss Polski UK&Ireland i postanowiłam wysłać swoje zgłoszenie. Tym bardziej, że wcześniej startowałam w konkursie Miss Łeby, gdzie zdobyłam tytuł Vice Miss.

Filipowicz zakwalifikowała się do półfinału Miss Polski UK&Ireland, gdzie o wejście do finału walczy 17 kandydatek. Teraz internauci decydują, kto przejdzie do finałowej dziesiątki. Głosować można do 14 kwietnia za pośrednictwem strony internetowej: misspolski.uk. Wystarczy znaleźć nazwisko sądeczanki i wcisnąć odpowiedni przycisk. Każdy może oddać głos raz dziennie.

- Liczę, że sądeczanie pomogą mi dostać się do finału. Dla mnie będzie to kolejna niesamowita przygoda i szansa na dalszy rozwój - podkreśla 20-latka. - Dlatego proszę o oddanie na mnie głosu.

Maria Filipowicz nie tylko interesuje się modelingiem i piłką nożną. Równie ważna jest dla niej muzyka. Uczęszczała na kursy taneczne i śpiew. Aktualnie uczy się grać na gitarze i skrzypcach.

- Jestem osobą ambitną i dążącą do celu. Stawiam na dalszy rozwój swoich talentów. W Wielkiej Brytanii mieszkam chwilowo i nie planuje tutaj zostać dłużej niż do ukończenia kontraktów - zaznacza Maria. - Po powrocie do kraju zamierzam rozpocząć studia na kierunku psychologia.