Sądeczanka przekonuje, że joga twarzy jest sposobem na pozbycie się zmarszczek

Joga twarzy metodą Yogattractive to coś nowego w Nowym Sączu.

Tak, to coś nowego w naszym mieście. Niedawno po raz pierwszy odbyły się tu warsztaty jogi twarzy. Regularnie prowadzę takie zajęcia w Krakowie, Rzeszowie, Sanoku, Myślenicach i w Piwnicznej. Przyszedł najwyższy czas na moje rodzinne miasto.

Joga to coraz bardziej popularna metoda i jak się okazuje, skupia się nie tylko na ciele, ale także na twarzy Jak działa?

Joga ma na celu przede wszystkim poprawienie funkcjonowania ciała, ducha i umysłu tak, żeby razem tworzyły jedną spójną całość. Zależy nam przecież na tym, aby czuć się dobrze i żeby proces starzenia naszego organizmu spowolnić. Po to ćwiczymy, aby poprawić kondycję ciała, żeby było ono sprawne i piękne. To samo dotyczy twarzy. Pod skórą twarzy i szyi jest ponad 80 mięśni, w tym ponad 40 mimicznych i można je wytrenować podobnie, jak mięśnie innych partii naszego ciała. Regularny masaż i konkretne ćwiczenia gwarantują cerze prawdziwy lifting.

Skąd u pani zainteresowanie tą metodą, przecież zawodowo zajmuje się pani marketingiem?

Wiele lat temu podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych miałam kłopoty ze zdrowiem. Wówczas wyglądałam okropnie i szukałam pomocy dla siebie. Tak trafiłam na jogę twarzy i ajuwerdę. Zaczęłam sama ćwiczyć, a teraz uczę innych.

Czy ćwiczenia jogi twarzy, oprócz estetycznych, mają także znaczenie zdrowotne?

Oczywiście, że tak. Rozgrzewający automasaż kolagenowo ukrwienny jeżykami, działa tak samo jak refleksoterapia. Jeżyki to niewielkie piłeczki hypoalergiczne. Regularne stosowanie ich w automasażu twarzy poprawia nawilżenie i jędrność skóry, a przy okazji serwuje jej koktajl wszystkich, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania składników odżywczych, które znajdują się w krwi. Pobudzenie masażem odżywia nie tylko skórę, ale również tkanki podskórne, mięśnie i kościec.

Czy konkretne miejsca na twarzy dotyczą konkretnych narządów wewnętrznych?

Tak, nie sposób tu wszystko wymienić. Ale na przykład pod kością policzkową jest meridian jamy brzusznej. Na powiekach i pod łukami brwiowymi znajduje się meridian wątroby. Nad ustami jest układ hormonalny, na kościach policzkowych są płuca, a u nasady włosów - jajniki. Powinniśmy też masować tarczycę i grasicę, by wzmocnić nasz układ odpornościowy. Dobrze jest też masować węzły chłonne znajdujące się przed uszami i na szyi. To miejsca, które uwielbiają być masowane. Na twarzy znajduje się bardzo dużo punktów akupresu-rowych oraz zakończeń nerwowych, których stymulowanie korzystnie wpływa na nasz organizm. Warto zaznaczyć, że masując nie działamy tylko na urodę, ale również dobrze robimy naszemu zdrowiu.

Czy masaż jeżykami wykonujemy na sucho, czy z użyciem jakiegoś kosmetyku?

To jest bardzo dobre pytanie. To jest jedyny masaż, który wykonujemy bez użycia olejku. Przed nim dobrze jest nałożyć serum, koniecznie wodniste, aby łatwo się wchłaniało i nie pozostawiało na twarzy śliskiego filmu. W żadnym razie nie tłuste.

Ile czasu powinien trwać ten masaż?

To jest uzależnione od tego, ile czasu możemy na niego poświęcić. Jeśli mamy minutę, to wystarczy nawet tyle. Jeśli mamy trzy, pięć minut to super. Jeśli możemy pozwolić sobie na piętnastominutowy masaż twarzy to jeszcze lepiej. Im masaż jest dłuższy tym korzyść z niego jest większa.

Masaż jeżykami to początek, rozgrzewka i co dalej?

Dalej ćwiczenia na każdą partię twarzy i szyi. Do tych ćwiczeń używamy tylko dłoni. Można tych ćwiczeń nauczyć na warsztatach jogi twarzy, można się ich nauczyć także poprzez skypa, grupowo. W najbliższym czasie w kawiarni Etc… w Nowym Sączu będą się odbywały cykliczne zajęcia. Raz w tygodniu godzina jogi twarzy, tak jak zajęcia fitness.

Czy myśli pani, że joga twarzy spotka się z szerokim zainteresowaniem?

Myślę, że tak i taką mam nadzieję. Teraz jest taki trend, że coraz więcej ludzi chce się czuć lepiej, mieć więcej energii i lepiej wyglądać. Być piękniejszym i zdrowszym. A przecież na nasze samopoczucie wpływa także nasz wygląd. Bo przecież psychiczna kondycja jest równie ważna, co zdrowie fizyczne, a joga twarzy wyraźnie poprawia nastrój.

Kiedy już nauczymy się ćwiczeń jogi twarzy to czy powinniśmy je wykonywać w jakichś konkretnych warunkach?

Można je wykonywać w każdych warunkach. W ciszy, w hałasie, podczas wykonywania pracy czy nawet podczas prowadzenia samochodu. Jest ćwiczenie na dolne partie twarzy tak proste, że możemy je wykonywać jednocześnie zajmując się czymś innym. Ale jest kilka ćwiczeń i ruchów automasażu, które najlepiej wykonać rano. A ja uczę, jakie ruchy pobudzają układ limfatyczny tak, aby zmniejszyć poranną opuchliznę twarzy. Takie zastoje limfatyczne gromadzą się przez lata, a ćwiczenia jogi pozwalają powstrzymać te niekorzystne dla naszego wyglądu i samopoczucia zastoje.

Czy każdy, bez względu na wiek może ćwiczyć jogę twarzy?

Ćwiczyć można zacząć w każdym wieku, oczywiście im szybciej zaczniemy, tym lepiej. Mięśnie twarzy są inaczej umiejscowione niż mięśnie w naszym ciele. Bo mięśnie ciała nie mają bezpośrednich przyczepów do skóry, a mięśnie twarzy, wszystkie, każdy jeden jest przyczepiony bezpośredni do skóry. Przez co z wiekiem wiotczejąc pociągają za sobą to do czego są przyczepione, czyli skórę. Ćwicząc będziemy ujędrniać te mięśnie i budować ich siłę. I dlatego, także i dla zdrowia, warto się na nie zdecydować.

