Do awaryjnego lądowania awionetki doszło w czwartek 7 czerwca po godz. 7 rano w Trzebownisku, na pasie autostrady A4. Nikomu nic się nie stało, a samolot wyszedł z całej sytuacji bez szwanku. Ciąg dalszy tekstu poniżej.

Do zdarzenia doszło w czwartek 7 czerwca tuż po godz 7 rano na pasie autostrady A4, w Trzebownisku pomiędzy węzłami Rzeszów Północ a Rzeszów Wschód. Jak podaje policja, najprawdopodobniej doszło do awarii silnika. Nikt nie odniósł obrażeń. Na pokładzie ultralekkiego samolotu sportowego typu Tecnam były dwie osoby.



- Samolot nie został uszkodzony. Pilot awionetki i kierowcy samochodów mieli dużo szczęścia, że akurat na autostradzie był mniejszy ruch - mówi mł. bryg. Marcin Betleja, rzecznik KW PSP w Rzeszowie. Dodaje, że nie znane są przyczyny lądowania na A4.



Maszyna należy do prywatnej szkoły lotniczej. Powiadomiona została policja i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

