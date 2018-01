Samolot pasażerski lecący z Krakowa do stolicy awaryjnie lądował na warszawskim Okęciu. Na pokładzie było około 60 pasażerów.

Szanowni Państwo. Wszystkich pasażerów i osoby oczekujące na przylot/odlot z @ChopinAirport prosimy o kontakt z przewoźnikami obsługującymi konkretne loty. — Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) 10 stycznia 2018

Bombardier Dash Q400 awaryjnie lądował o godzinie 19:18. Pasażerowie zostali ewakuowani z maszyny przez straż lotniskową. Ze wstępnych informacji wynika, samolot miał problemy z podwoziem. Na pokładzie było około 60 pasażerów i czterech członków załogi. Na szczęście w wyniku zdarzenia żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń. Zostali przewiezieni do salonu VIP, gdzie byli otoczeni opieką.Na samolot została wylana piana gaśnicza, aby nie doszło do ewentualnego zapłonu paliwa. Na miejscu pracowało kilka zastępów lotniskowej straży pożarnej. Nieoficjalnie wiadomo, że piloci jeszcze przed podejściem do lądowania zgłaszali pożar w okolicach przedniego koła.Jak podaje RMF FM port lotniczy im. Chopina będzie zamknięty co najmniej do północy, co oznacza opóźnione i odwołane loty. Pasażerowie oczekujący na lot są w sposób właściwy zabezpieczeni w porcie lotniczym.Na lotnisku pojawiła się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Głos zabrał także LOT, do którego należy maszyna. - Po lądowaniu nie zablokowała się przednia część podwozia, w efekcie ono się złożyło, a samolot uderzył kadłubem o pas startowy - mówił w rozmowie z tvnwarszawa.pl rzecznik spółki Adrian Kubicki. Samoloty, które miały wieczorem lądować na Okęciu zostały przekierowane na inne lotniska.Analizowana będzie historia ostatnich prac technicznych wykonywanych przy Bombardierze Dash Q400. To pozwoli dokładnie określić przyczyny zdarzenia.Jeśli chodzi o odszkodowanie za opóźniony lot powołamy się na informację Urzędu Lotnictwa Cywilnego: "" - czytamy w oficjalnej informacji na stronie ULC