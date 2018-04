Z raportu Kukiz’15 wynika, że najbardziej zadłużone w naszym regionie są Krynica-Zdrój, Łącko i Rytro. Długu nie ma za to gmina wiejska Grybów. Jego twórcy zebrali dane ze wszystkich gmin byłego województwa nowosądeckiego.

Przed wyborami samorządowymi posłanka Elżbieta Zielińska z Kukiz’15 opublikowała kolejny raport dotyczący regionu. Po bezpieczeństwie w Nowym Sączu analizie poddane zostały finanse gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich.- Przykładamy wielką wagę do transparentności finansów publicznych, stąd przygotowaliśmy ten ranking - mówi Elżbieta Zielińska z Kukiz’15.- Nie chcieliśmy jednoznacznie negatywnie ocenić długu publicznego gmin. Wiemy, że samorządy, by móc skorzystać z unijnych funduszy, często musiały zaciągać kredyty na inwestycje. Chcieliśmy po prostu porównać, jak to się kształtuje w poszczególnych gminach - dodaje Maciej Prostko, radca prawny Kukiz’15.Z raportu mieszkańcy Sądecczyzny mogą się dowiedzieć między innymi, ile wynosi dług publiczny danej gminy oraz jak się on kształtował w ciągu ostatnich 10 lat. W zestawieniu ujęte zostały też wynagrodzenia dla wójtów i burmistrzów oraz ich zastępców, a także wydatki na inwestycje.W kategorii gmin miejsko-wiejskich w naszym regionie najbardziej zadłużona jest Krynica-Zdrój. Raport wylicza kwotę ponad 33 mln zł, co w przeliczeniu na mieszkańca daje 1973,04 zł. W ciągu ostatnich 10 lat zadłużenie rosło. W 2006 r. wynosiło zaledwie #4 mln zł. Najwyższy stan osiągnęło w 2015 r. - prawie 41,5 mln zł. Pensja brutto burmistrza Dariusza Reśki to 12,3 tys. zł (trzecia pod względem wielkości w kategorii miast), zaś wynagrodzenie jego zastępcy Tomasza Wołowca to 10,3 zł. Zadłużenie Krynicy jest wyższe o 50,05 proc. względem średniej.Gmina Łącko jest zadłużona na ponad 15 mln zł, co w przeliczeniu na mieszkańca daje kwotę 931,60 zł. W 2006 r. było to zaledwie 7,5 mln zł, ale już w 2014 r. - ponad 21 mln zł.Spory dług ma także najmniejsza w regionie gmina Rytro, bo około 3,5 mln zł, co w przeliczeniu na mieszkańca daje kwotę 924,93 zł. Gmina jednak co roku redukuje dług, który jeszcze w 2014 r. wynosił 6,5 mln zł. Co warte odnotowania, Władysław Wnętrzak zarabia niemal połowę z tego co inni wójtowie. Jego pensja brutto wynosi tylko 6380 zł.- Zadłużenie może być czynnikiem napędzającym rozwój gminy, ale tylko do pewnego momentu, bo z czasem to może być garb. Każdy dług trzeba spłacić, a gmina może szukać rozwiązań, w których będzie chciała od mieszkańca wyciągnąć te pieniądze w formie jakiegoś podatku - wyjaśnia Prostko.Brakującym elementem w raporcie Kukiz’15 jest Nowy Sącz, który nie został ujęty w zestawieniu porównawczym gmin. Miasto jest zadłużone na ponad 80 mln zł.

