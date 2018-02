Każdy z nas ma taką niepisaną listę wkurzających zachowań, sytuacji w sklepach. Dotyczą one zarówno kasjerów, jak i innych klientów. Co tak naprawdę najczęściej się na niej pojawia? Masz w koszyku sporo produktów, zaczynasz wykładać je na taśmę i czujesz sapanie stojącego za tobą klienta? Przewraca oczami i dyszy, bo będzie musiał czekać, aż nie dwa a dwadzieścia produktów skasuje kasjerka. Znacie to? Na pewno każdy z was minimum raz był w takiej sytuacji, że zabrał produkt z półki z przekonaniem, że zapłaci za niego tyle, ile było napisane. A przy kasie rozczarowanie... cena jest znacznie wyższa. To oczywiście nie wszystko. Zebraliśmy TOP 10 najczęściej pojawiających się sytuacji, które denerwują ludzi podczas zakupów. Zgadzacie się z nimi? A może macie swoje typy. Czekamy też na Wasze komentarze.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.