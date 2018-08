Kiedy otrzymałeś prawo jazdy, nawet o nim nie marzyłeś. Bez problemu decydowałeś się na auto z mniejszym lub większym przebiegiem. Nie mogło to oczywiście zmienić się na studiach, ani wtedy gdy dopiero zaczynałeś pracować. Nowy samochód przybliżał się, przybliżał… Ciągle jednak był za daleko. I nadal jest. A co, jeśli pojawiłoby się rozwiązanie pozwalające na zakup nowego SEAT-a w abonamencie – niczym telefonu komórkowego?



Chcąc wyjść naprzeciw Twoim potrzebom, SEAT wprowadził dwa atrakcyjne rozwiązania kredytowe: Moc Trzech Zer oraz Moc Niskich Rat. W przypadku pierwszego z nich auto można kupić w systemie ratalnym przy 0% wkładu własnego, 0% prowizji i 0% odsetek – nabywca spłaca zatem raty wartości samego auta, a ponadto może nim wyjechać z salonu bez żadnej wstępnej wpłaty ze swojej strony.



Kredyt Moc Niskich Rat to natomiast system przypominający abonament, jaki np. płacimy za telefon lub internet. Przy wkładzie własnym 0% oraz 0% odsetek kierowca wyjeżdża z salonu nowym autem, które użytkuje przez okres 36 lub 48 miesięcy. Po tym czasie może wymienić samochód na kolejny nowy, bądź – jeśli chce zachować swoje auto – spłacić jego wartość w ratach lub jednorazowo.



Co więcej, jeśli już posiadasz SEAT-a, czeka na Ciebie także atrakcyjny rabat lojalnościowy. Wszystkie modele objęte są zaś 5-letnią gwarancją.



To idealny moment, aby nowy samochód w końcu wjechał na drogę Twojego życia. Auto na abonament? Dlaczego nie! Wejdź na stronę www.seat-auto.pl i sam skonfiguruj auto, którym wyjedziesz od dealera. Nadszedł czas, abyś zasiadł za kółkiem własnego, nowego samochodu!