Seicento zapaliło się podczas jazdy. Samochód spłonął doszczętnie

Podczas jazdy na drodze w Żegiestowie zapalił się samochód osobowy marki fiat seicento. Do zdarzenia doszło w środę, 1 maja, około godz. 21.26. Osoby podróżujące pojazdem opuściły go przed przybyciem na miejsce strażaków i nie skarżyły się na żadne dolegliwości. Ratownicy natychmiast przystąpili do działania, bo istniało zagrożenie wybuchem. Samochód wyposażony był bowiem w instalację gazową. Strażacy przy użyciu piany ugasili ogień, po czym zakręcili zawór instalacji LPG i sprawdzili szczelność butli. Ich działania trwały półtorej godziny.