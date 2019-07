Sejmik poparł Igrzyska Europejskie w Krakowie i Małopolsce

Marszałek województwa Witold Kozłowski poinformował radnych, że impreza ma pełne poparcie ze strony rządu. Wkrótce gotowa będzie specustawa ułatwiająca przygotowania do igrzysk, a premier powoła pełnomocnika rządu ds. Igrzysk Europejskich. W najbliższy poniedziałek 8 lipca 2019 roku w Warszawie planowane jest spotkanie wszystkich podmiotów, które miałyby się zaangażować w przygotowania do tej imprezy.

- Jesteśmy mistrzami światami w dezawuowaniu czegoś, co może być naszym wspólnym sukcesem – krytykował radnych PO i Nowoczesnej Patryk Wicher z PiS. Jego kolega partyjny Grzegorz Biedroń podkreślał, że igrzyska to dodatkowe miejsca pracy.

- Chcemy to zrobić skromnie, chcemy to zrobi z pomysłem, chcemy zejść z kosztów, by dostęp do organizacji igrzysk miały nie tylko najbogatsze kraje - mówił marszałek Kozłowski. Przekonywał, że konsultacje społeczne nie mogły być przeprowadzone, bo było na nie za wcześnie.

- Było też wiele mistrzostw i nigdy wcześniej nie przeprowadzano negocjacji. Jeszcze nie jesteśmy Szwajcarią – przekonywał Witold Kozłowski. I zaznaczył, że póki co miasto nie wydało komunikatu o rezygnacji z organizowania Igrzysk Europejskich.