Liczba najstarszych pacjentów korzystających z programu darmowych leków 75 plus regularnie rośnie. Po bezpłatne preparaty licznie zgłaszają się m.in. chorzy cierpiący na nadciśnienie tętnicze i wysoki cholesterol.

Seniorzy, którzy przekroczyli 75. rok życia, bez opłat mogą odbierać w aptekach część potrzebnych im preparatów już od września 2016 roku. Z danych zgromadzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że liczba najstarszych chorych, którzy zgłaszają się do farmaceutów po darmowe lekarstwa, regularnie rośnie. W całym kraju z dedykowanego im programu zdążyło już skorzystać blisko 2,5 mln osób, czyli niemal wszyscy z ok. 2,7 mln uprawnionych.W Małopolsce dotychczas lekarze rodzinni wystawili specjalne senioralne recepty ponad 230 tys. pacjentów. Za wszystkie wydane im preparaty NFZ zapłacił blisko 195 mln zł. Średnio w kieszeni każdego seniora zostało więc ok. 840 zł.– Te statystyki pokazują, że program darmowych leków 75 plus jest trafiony i bardzo potrzebny. Co istotne, Ministerstwo Zdrowia regularnie modyfikuje listę bezpłatnych preparatów. Nie tylko pod kątem nowych substancji, ale także mniejszych dawek dostosowanych do potrzeb seniorów, którzy najczęściej cierpią na wielochorobowość, mają np. jednocześnie problemy z wątrobą i żołądkiem – komentuje dr Leszek Borkowski, specjalista farmakologii klinicznej i prezes Fundacji Razem w Chorobie.Od lipca wykaz preparatów, za które pacjenci 75 plus nie muszą płacić, obejmuje 2008 różnych środków. Po jakie leki seniorzy zgłaszają się najczęściej? Od startu programu w naszym województwie pacjentom wydano ponad 1,5 mln opakowań preparatów zawierających trzy substancje stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego. Po dwa rodzaje bezpłatnych środków obniżających poziom cholesterolu sięgali oni ponad 1,1 mln razy. Wśród liderów popularności znalazły się także preparaty na cukrzycę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.Łącznie w całym kraju grupie 2,5 mln seniorów dotychczas wydano aż 77 mln opakowań darmowych lekarstw.– Ta liczba może robić wrażenie. Trzeba jednak pamiętać, że mówimy o chorych przewlekle, dla których łykanie tabletek to nieodzowny element dnia, podobnie jak śniadanie czy kolacja – mówi dr Borkowski.Jak zaznacza ekspert, wielochorobowość charakterystyczna dla seniorów zmusza ich do wyjątkowo częstych wizyt w aptece. Najstarsi chorzy w kolejkach ustawiają się nie tylko po darmowe leki, ale także inne medykamenty przepisywane przez lekarzy oraz te wydawane bez recepty. W efekcie są jednak szczególnie narażeni na efekty ich mieszania. Z doświadczenia farmakologów klinicznych wynika, że do interakcji dochodzi już przy przyjmowaniu 3-5 różnych preparatów, a proces ten nie tylko osłabia ich działanie, ale może również mieć tragiczne skutki dla zdrowia pacjentów.

