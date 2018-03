Tomasz K., który od osiemnastu lat odsiaduje w więzieniu wyrok za brutalny gwałt i głośne morderstwo w podwrocławskich Miłoszycach, jest niewinny. To nie on był oprawcą piętnastoletniej Małgosi. Prokuratura przyznaje dziś, że oskarżono o tę zbrodnię niewinnego człowieka, a sąd - na podstawie tych oskarżeń - skazał go na więzienie. Za kilka dni do Sądu Najwyższego ma trafić wniosek o uniewinnienie Tomasza K. To wspólne ustalenia dziennikarzy portalu GazetaWroclawska.pl oraz Uwagi i Superwizjera TVN. Tomasz K. ma dziś 42 lata. Gdy trafił do aresztu, był 23-latkiem. W sądzie będzie mógł się teraz domagać gigantycznego odszkodowania. Zapowiada się jeden z największych skandali w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.

- Zebrane przez nas nowe dowody wskazują, że Tomasz K. nie jest sprawcą tej zbrodni – przyznaje w rozmowie z portalem GazetaWroclawska.pl Robert Tomankiewicz, naczelnik dolnośląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. - Jesteśmy tego pewni na sto procent. Choć oczywiście ostateczna decyzja należeć będzie do Sądu Najwyższego.

Prokuratura ma nowe ekspertyzy, które jednoznacznie wykluczają udział Tomasza K. w gwałcie i zabójstwie.



Tą zbrodnią przez lata żyła cała Polska. W nocy z 31 grudnia 1996 na 1 stycznia 1997 w Miłoszycach niedaleko Jelcza-Laskowic piętnastoletnia Małgosia Kwiatkowska bawiła się na sylwestrowej imprezie w wiejskiej dyskotece Alcatraz. To była pierwsza dyskoteka, na jaką rodzice puścili ją z koleżankami. Nowy Rok witało tam pół tysiąca ludzi.



Na zabawie poznała Krzyśka i Andrzeja. To chłopcy z wioski. Z Krzyśkiem bawiła się najwięcej. Kiedy wybiła północ, wypili szampana z plastikowych kubków. Wcześniej też piła alkohol. Źle się po nim czuła. Kilka minut po północy wyszli na ulicę przed budynek. Małgosia nie miała na sobie kurtki. Stała obok Krzyśka i Andrzeja.

Do chłopców podszedł młody mężczyzna. Przedstawił się jako Irek, rzekomy brat Małgosi. Powiedział, że zabiera ją do domu. Poszła z nim.



Potem dołączył do tej dwójki jeszcze ktoś. Różni świadkowie widzieli później dwóch mężczyzn i dziewczynę bez kurtki. Przed drugą w nocy ktoś słyszał krzyki „mamo, mamo”. Ktoś inny jęki kobiety, dochodzące z posesji przy ulicy Kościelnej, niedaleko świetlicy. Widział dwie postacie i słyszał gwar rozmowy.



Ciało Małgosi znaleziono w Nowy Rok o godz. 13. Dziewczyna była bez ubrania. Miała na sobie tylko białe skarpetki z czerwonym wzorkiem na stopach. Sukienka, rajstopy, biustonosz, majtki porozrzucane po podwórku. Buty nigdy się nie znalazły. Zgwałcona i potwornie poraniona. Sprawcy zostawili ją żywą. Do rana zamarzła. Od początku było jasne, że sprawców było dwóch albo trzech.



To ostatnie zdjęcie Małgosi Kwiatkowskiej. Rodzice zrobili je tuż przed wyjściem córki na sylwestrową zabawę. Wtedy ostatni raz widzieli ją żywą.

[zdj 27814590 p s]





Na miejscu zbrodni znaleziono mnóstwo śladów: krew, nasienie, włosy, dwa ślady ugryzienia na ciele Małgosi, czarna, wełniana czapka. A w niej kolejne włosy. - Sprawca zostawił swój podpis – mówiła kilka tygodni później prokurator Renata Procyk z Oławy. Sugerując, że zatrzymanie jest kwestią dni.



Ale sprawcy nie udawało się namierzyć. Prokuratura i policja były pod coraz większą presją. Mówiono o nieudolnym śledztwie. Wreszcie ktoś podczas prywatnego spotkania zasugerował oficerowi CBŚ, że sprawcą może być Tomasz K. z Wrocławia.



Miał 21 lat. Pracował w myjni samochodowej. Skończył szkołę specjalną. Cichy, spokojny, nigdy nie był karany. Wyglądał podobnie jak mężczyzna z policyjnego portretu pamięciowego.



Zgodził się na pobranie krwi i swojego zapachu. Ekspertyzy jedna po drugiej wskazywały na niego. Dwa włosy z czapki? Kod genetyczny Tomasza K. Zapach z czapki? Dwa psy policyjne bez wahania przypisały go do Tomasza. Ślady zębów na ciele ofiary też miały należeć do niego.



Nie wiadomo tylko jak miałby znaleźć się w sylwestra w Miłoszycach. Nikt go tam nie widział. Dwanaście osób dało mu alibi. W czasie, gdy dokonywano zbrodni, Tomasz był według ich zeznań w domu we Wrocławiu. Prokuratura odgrażała się wówczas, że oskarży tych ludzi o składanie fałszywych zeznań.



W maju 2000 roku Tomasz K. został aresztowany, a w 2004 roku skazany na 25 lat więzienia.





W maju 2000 roku Tomasz K. został aresztowany, a w 2004 roku skazany na 25 lat więzienia.

Dowody? Dwa włosy z czapki miały taki sam kod genetyczny jak Tomasz. Zapach czapki, to zapach Tomasza K. Wskazały to dwa specjalnie szkolone policyjne psy. I wreszcie – to kluczowe – odcisk szczęki na ciele ofiary to zęby Tomasza K.



Sam Tomasz podczas przesłuchania zaczął się przyznawać. Że był w Miłoszycach w Nowy Rok, że "współżył z jakąś Kaśką, ale gwałtu nie było". Później podczas śledztwa i procesu wszystkiego się wyparł. Twierdził, że był bity przez policjantów, dlatego na pierwszym przesłuchaniu przyznał się do czegoś, czego nie zrobił.

Gdy sąd ogłaszał wyrok, komentowano że dla Tomasza K. sprawiedliwa byłaby tylko kara śmierci.

Dziś okazuje się, że mężczyzna był niewinny.



- Zebrane przez nas nowe dowody wskazują, że Tomasz K. nie jest sprawcą tej zbrodni – przyznaje w rozmowie z portalem GazetaWroclawska.pl Robert Tomankiewicz, naczelnik dolnośląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. - Jesteśmy tego pewni na sto procent. Choć oczywiście ostateczna decyzja należeć będzie do Sądu Najwyższego.

To właśnie sąd będzie decydował o tym, czy Tomasz K. wyjdzie na wolność.





Mężczyzna padł ofiarą sądowej zbrodni czy pomyłki? Ktoś go wrobił, fałszując dowody winy? Czy doszło do niebywałego zbiegu okoliczności albo karygodnego partactwa? Wszak to eksperci z czterech różnych dziedzin kryminalistyki wskazali niewinnego jako mordercę. Eksperci z dwóch różnych dziedzin wykluczyli jako sprawcę tego, który – jak twierdzą dziś śledczy – jest prawdziwym mordercą.



Kilka lat temu specjalny zespół policyjno – prokuratorski wrócił do wyjaśniania zbrodni. Zadanie – znaleźć pozostałych morderców. Śledczy szybko zwrócili uwagę na niejakiego Ireneusza M. Krytycznej nocy był w Miłoszycach na dyskotece. Przesłuchano go czwartego dnia po zbrodni. Powiedział coś co powinno było zrobić z niego głównego podejrzewanego. Ze szczegółami opisał skarpetki Małgosi. A te miała pod rajstopami i pod butami - nie mógł ich widzieć na dyskotece. Te białe skarpetki z czerwonym wzorem to jedyne co Małgosia miała na sobie, gdy znaleziono jej zamarznięte ciało.



Ale badanie kodu genetycznego wykluczyło wtedy Ireneusza z grona potencjalnych sprawców. Badanie jego zębów też. Ekspert orzekł, że to nie on ugryzł Małgosię. Teraz nowe ekspertyzy – przeprowadzone nowszymi, dokładniejszymi metodami – nie pozostawiły wątpliwości. Ireneusz M. jest sprawcą.



W czerwcu ubiegłego roku Ireneusz M. trafił do aresztu. A Tomasz K.? - Nie pasował jako człowiek, który mógłby to zrobić – mówi dziś prokurator Tomankiewicz. Zaczęto więc przyglądać się dowodom jeszcze raz. Kluczowe było ustalenie, że to nie Tomasz K. ugryzł Małgosię. Jest nowa ekspertyza w tej sprawie. Jak to możliwe, że wtedy eksperci doszli do innego wniosku?



Tomasz K. – rzecz jasna - będzie miał prawo do odszkodowania od Skarbu Państwa za niesłuszny wyrok. Kwota? Nie przypominamy sobie sprawy, w której człowiek niewinny odsiadywałby wyrok aż tak długo. Ale w grę będą wchodziły miliony złotych. Przed dwoma laty sąd przyznał 2,7 mln zł mężczyźnie, który dwanaście lat spędził w więzieniu za niepopełnione przez siebie morderstwo.





Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.