Styl skandynawski od kilku sezonów cieszy się sporym powodzeniem wśród architektów wnętrz, a także miłośników designu. Wywodzi się z północnej Europy lecz nie znaczy to, że można go zobaczyć tylko tam. Szybko rozprzestrzenił się on po całym kontynencie, znajdując grono wielbicieli.



Antidotum na doła

Styl ten narodził się w Szwecji, a jego prekursorem był malarz Carl Larsson. Artysta, który chciał uciec od długich, zimowych poranków postanowił malować kolorowe akwarele, przedstawiające codzienne życie Szwedów i ozdabiać nimi swoje mieszkanie. W pracy inspirował się domowymi przestrzeniami urządzonymi przez swoją żonę Karin. Były one inne od panującego powszechnie ciemnego i ponurego stylu mieszczańskiego. Obrazy spodobały się lokalnej społeczności do tego stopnia, że zaczęto rozjaśniać wnętrza domów i mieszkań, aby zatrzymać w nich jak najdłużej radość dnia. Nowy styl miał być lekiem na depresje. Udało się!



Styl skandynawski charakteryzuje się minimalistycznymi pomieszczeniami, utrzymanymi w białym kolorze. Domy i mieszkania są funkcjonalne, wygodne i estetyczne. Ściany najczęściej pomalowane na matowy kolor posiadają domieszki szarości lub ecru. Podłogi są wykonane z naturalnego drewna i mogą być dodatkowo bielone. Taki wystrój służy powiększeniu powierzchni mieszkania i rozjaśnieniu pomieszczeń. Zazwyczaj wiąże się to z rezygnacji z ozdób okiennych tak, aby do wnętrza wpuścić jak najwięcej światła.



Funkcjonalność przede wszystkim

W pomieszczeniach dominuje biel, która optycznie powiększa i doświetla przestrzeń. Kolor ten pozwala na swobodne łączenie z innymi barwami. Często spotyka się w aranżacjach odcienie błękitu, różu, żółci i szarości. Intensywne kolory pojawią się w dodatkach. Te pełnią bardzo ważną rolę. Nadają wnętrzu indywidualnego charakteru. Wszystkie są wykonane z naturalnych materiałów: drewna, ceramiki, szkła, tkaniny. Najpopularniejsze są poduszki i ciepłe pledy, wykonane z lnu, wełny lub bawełny. Dzięki nim w mieszkaniu tworzy się domowy klimat. Popularne są też kolekcje obrazków czy ramek ułożonych w ciekawy sposób. To one nadają wnętrzu przytulną i przyjazną aurę. Wazony, świeczniki czy ramki na zdjęcia mają designerską formę i bogatą kolorystykę. Ten kontrast ożywia wnętrze. Sprzęty kuchenne mają być praktyczne i użyteczne, dlatego pozbawione są zbędnych detali. Meble zazwyczaj są wykonane z surowego, jasnego drewna. Nawiązują one do gościnnej i domowej atmosfery Europy północnej. Często są barwione na kolor biały lub szary. Ich proste kształty sprawiają, że są zawsze modne.



Architekci wyróżniają trzy odmiany stylu skandynawskiego: duńską (romantyczność, delikatność), szwedzką (minimalizm, surowość) i fińską (geometryczne kształty, kanciaste formy). Wszystkie łączy czystość form i stonowane barwy bieli, szarości i brązu.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.