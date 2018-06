Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności! Obecność pozostałości antybiotyku lazalocydu w ilości przekraczającej maksymalny dopuszczalny poziom w jajach konsumpcyjnych klasy A. Jaja zostały sklasyfikowane i zapakowane w opakowania bezpośrednie po 6, 10, 20, 30 sztuk w zakładzie pakowania jaj o weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym 30215904, który jest naniesiony na opakowania bezpośrednie (wytłaczanki). Takie jaja sprzedawane były w największych sieciach handlowych, m.in. Biedronce, Carrefourze i Piotrze i Pawle. (© Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska)

Skażone jaja trafiły do sprzedaży w sklepach sieci handlowej Biedronka, carrefour oraz Piotr i Paweł. Niewykluczone, że były sprzedawane także w innych sklepach. Główny Inspektorat Weterynarii wydał ostrzeżenie dla zakładów detalicznych i konsumentów. nakazał wycofanie z obrotu tych jaj. Antybiotyk przez pomyłkę trafił do paszy kur niosek u jednego producenta. Sprawdźcie numery na opakowaniach jaj i zwróćcie do sklepu.

