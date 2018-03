Wielkanoc 2018. Sklepy 1 i 2 kwietnia czyli w niedzielę oraz poniedziałek wielkanocny będą zamknięte. Sprawdź sklepy czynne w niedzielę i poniedziałek wielkanocny. W dni świąteczne zazwyczaj znajdą są jakieś sklepy otwarte. Są to m.in. Żabka, czy Freshmarket. A w jakich godzinach będą czynne sklepy 1 i 2 kwietnia?

W niedzielę wielkanocną, jak i w poniedziałek wielkanocny - 1 i 2 kwietnia w woj. małopolskim, w tym w Krakowie zakupów nie zrobimy m.in. w Biedronce, Lidlu, Tesco i wielkich centrach handlowych. Gdzie będziemy mogli zrobić zatem zakupy, jeśli pilnie nam czegoś zabraknie? W małych osiedlowych sklepikach, typu Żabka czy Freshmarket. Otwarte będą również sklepy znajdujące się przy stacjach benzynowych.Sklepy w Wielką Sobotę będą czynne znacznie krócej niż w poprzednich latach. To efekt ustawy zakazującej handlu w niedzielę. W ustawie tej zapisano też, że w Wielką Sobotę sklepy muszą zakończyć działalność najpóźniej o godz. 14. Wiele sklepów zadeklarowało za to dłuższe godziny otwarcia w Wielki Piątek.Tesco, Kaufland, Biedronka czy Carrefour zamkną sklepy o godz. 13. Lidl będzie natomiast otwarty do 12:30. Dłużej będą otwarte Piotr i Paweł oraz Netto do 13:30. Jeszcze dłużej będą mogły być otwarte sklepy, w którym za kasą stanie właściciel (lub jego rodzina). Zakupy zrobimy także na stacjach benzynowych.Jeśli chodzi o sklepy:to sklepy te będą czynne w Wielką Sobotę w zależności od decyzji ajentów. Decyzję o otwarciu sklepów podejmą osoby prowadzące poszczególne placówki. W niedzielę i poniedziałek sklepy, które zostaną otwarte, będą czynne krócej niż zwykle. W zależności od indywidualnej decyzji franczyzo-biorców -W Wielką Sobotę sklepy Lidl będą otwarte do 12.30. W niedzielę oraz poniedziałek wielkanocny (1 i 2 kwietnia) sklepy będą nieczynneW Wielką Sobotę sklepy Biedronka będą otwarte do godz. 13. W niedzielę oraz poniedziałek wielkanocny (1 i 2 kwietnia) sklepy będą nieczynneW Wielką Sobotę sklepy Biedronka będą otwarte do godz. 13. W niedzielę oraz poniedziałek wielkanocny (1 i 2 kwietnia) sklepy będą nieczynneW Wielką Sobotę sklepy Żabka będą otwarte według decyzji ajenta.Niedziela Wielkanocna: 9.00-19.00 lub 11.00-21.00 (w zależności od decyzji ajenta)Poniedziałek Wielkanocny: 9.00-19.00 lub 11.00-21.00 (w zależności od decyzji ajenta)Niedziela Wielkanocna: 9.00-19.00 lub 11.00-21.00 (w zależności od decyzji ajenta)Poniedziałek Wielkanocny: 9.00-19.00 lub 11.00-21.00 (w zależności od decyzji ajenta)