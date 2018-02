Konkurs skoków narciarskich na dużej skoczni w Pjongczang. Co to były za emocje! Kamil Stoch skoczył na odległość 136,5 metra w drugiej serii i po raz trzeci w karierze został mistrzem olimpijskim! To pierwszy krążek dla Polski w Pjongczang.





W drugiej serii słabo zaprezentował się Stefan Hula, który skoczył na 129,5 metra. Dawid Kubacki doleciał do 126 metra. Kubacki był 10, Hula 15, a Maciej Kot 19.



Przypomnijmy. Po pierwszej serii w konkursie prowadził Kamil Stoch, który oddał świetny skok na odległość 135 metrów. bardzo dobry skok dał mu 143,8 punktów i prowadzenie po pierwszej serii w konkursie na dużej skoczni. Nad drugim Michaelem Hayboeckiem ma 3,4 punkty przewagi.



Dawid Kubacki poleciał na 134,5 metra i jest piąty. Nieco gorzej, bo na odległość 132 metrów poleciał Stefan Hula. To dało mu 12. pozycję. Ostatni spośród Polaków jest Maciej Kot, który poleciał na 128,5 metra - zajmuje 17. miejsce.



