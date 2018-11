Skoki narciarskie Wisła 2018 NA ŻYWO LIVE. Kamil Stoch tuż za podium w konkursie Pucharu Świata w Wiśle, trzech Polaków w "10" WYNIKI

Puchar Świata w Wiśle 2018 transmisja na żywo wyniki live konkurs indywidualny niedziela

Zima w Polsce mimo wszystko nie mogła chyba rozpocząć się lepiej – również dosłownie, bo niedzielny konkurs indywidualny w Wiśle rozgrywany był przy padającym śniegu. W bajkowej scenerii – bajkowej dla widzów, dla zawodników warunki były dość trudne – w pierwszej „10” zawodów zameldowało się aż trzech reprezentantów Polski.

Po pierwszej serii apetyty były oczywiście większe, bo na półmetku rywalizacji Stoch zajmował 2. miejsce, o 2 pkt wyprzedzał go rewelacyjny Klimow. Trzeci był Japończyk Ryoyu Kobyashi, który wprawdzie podparł się przy lądowaniu, ale za to pofrunął najdalej z całej stawki - 137,5 m.

Skoczek z Zębu finałową próbę miał niezłą (127 m), ale zepsuł lądowanie, dostał słabsze noty za styl i ostatecznie spadł z podium. Wygrał Klimow, przed Niemcem Stephanem Leyhe i Ryoyu Kobayashim.

- Wiadomo, chciałoby się być na podium, ale to początek sezonu, pierwsze zawody i skoku nie są jeszcze ustabilizowane. Musimy dopiero wejść w dobry rytm, dla mnie to czwarte miejsce jest super. Od czegoś trzeba zacząć – uśmiechał się Kamil Stoch przed kamerą TVP. - Dyspozycja jest trochę gorsza niż się spodziewałem, ale za to wyniki mnie zaskoczyły. Kilka rzeczy mam do ustabilizowania, będę nad tym spokojnie pracować, skok po skoku, konkurs po konkursie.

W 2. serii oglądaliśmy jeszcze czterech Biało-Czerwonych. Piotr Żyła zajął 6. miejsce, Dawid Kubacki 8., Jakub Wolny 23., a Maciej Kot - 29.

- Mój występ nie był może dziś rewelacyjny, ale przede wszystkim jestem zadowolony z drugiej próby. Skok w pierwszej serii niestety nie wyszedł po mojej myśli - podsumował niedzielne zawody Kubacki. - Ostatecznie pozytywnie oceniam cały weekend, dziś aż trzech Polaków skończyło konkurs w pierwszej dziesiątce. Jest to dla nas dobry i spokojny początek sezonu. Teraz musimy pracować dalej i się rozkręcać.

Z rywalizacji po pierwszej serii odpadł Stefan Hula (38. lokata). Znanych ofiar trudnych warunków było więcej. W finale nie zobaczyliśmy m.in. Norwegów Daniela Andre Tandego i Andreasa Stjernena, Szwajcara Simon Ammanna oraz Austriaka Gregora Schlierenzauera.

W następny weekend konkursy Pucharu Świata w fińskiej Ruce.

WYNIKI konkursu indywidualnego WISŁA 2018:

Wcześniej pisaliśmy:

Po wielkich emocjach i wygranym przez Polaków w Wiśle konkursie drużynowym czas nas rywalizację indywidualną. Kto będzie pierwszym zwycięzcą i liderem Pucharu Świata 2019/2018? Faworytem jest Kamil Stoch, broniący Kryształowej Kuli i tytułu najlepszego skoczka, który po słabych kwalifikacjach w "drużynówce" miał najlepszy indywidualny wynik. Trzeci w tej klasyfikacji był Piotr Żyła. Swoje ambicje i plany ma też Dawid Kubacki. To będzie jednak inny dzień i inny konkurs. Jedno jest pewne - na pewno będę emocje i dobra zabawa.

Oprócz tej trójki na liście startowej z reprezentantów Polski są jeszcze Maciej Kot, Stefan Hula i Jakub Wolny.

Seria próbna przed konkursem indywidualnym ma rozpocząć się o godz. 14. Najlepszy był w niej Norweg Robert Johansson (134 m), drugie miejsce zajął Piotr Żyła (127,5). Kamil Stoch był 7. (126).

O konkursie drużynowym Wisła 2018:

Polacy rozpoczęli sezon Pucharu Świata od bardzo mocnego uderzenia: Biało-Czerwoni wygrali, czwarty raz w historii, konkurs drużynowy. W Wiśle nie było na nich mocnych.

Podopieczni Stefana Horngachera prowadzili już na półmetku konkursu na skoczni im. Adama Małysza. Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch mieli 10,4 pkt przewagi nad Niemcami i niespełna 30 nad Austriakami. Nie liczyli się Norwegowie - po dyskwalifikacji Roberta Johanssona za nieprawidłowy kombinezon zajęli 10. miejsce i nie zobaczyliśmy ich w serii finałowej (kwalifikuje się tylko pierwsze osiem ekip). To wielka sensacja.

Najlepszy wynik indywidualnie w I serii osiągnął Stoch, choć w serii próbnej nastraszył wszystkich jeszcze słabszym skokiem niż w piątkowych kwalifikacjach. A jednak lider polskiej kadry to zwierzę turniejowe. W konkursie stanął na wysokości zadania - 126,5 m i 135,3 pkt. Trzeci wynik miał Dawid Kubacki - 127 m, 132,7 pkt.

W finale na początku nerwy ustąpiły miejsca swobodzie. Żyła pofrunął na 130,5 m i powiększyliśmy przewagę na konkurentami. Debiutujący w „drużynówce” w PŚ Wolny pokazał, że świat polskich skoków nie musi w tym sezonie zamknąć się na dobrze znanych nazwiskach. 23-latek z Bielska-Białej miał wielki wkład w sukces (128 i 125,5 m). Skaczący po nim Kubacki, który w pierwszej serii potwierdził, że jego aspiracje, by zadomowić się w światowej czołówce to nie mrzonki, w drugiej przegrał jednak z trudnymi warunkami. Po jego skoku - 114,5 m – straciliśmy prowadzenie na rzecz Niemców (udana odpowiedź Stephana Leyhe). Odrobienie strat - 4,1 pkt – było teraz na głowie Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski stanął na wysokości zdania, skokiem na 129. metr przerzucił presję na Richarda Freitaga. Niemiec nie dał rady (123,5 m), a eksplozję radości na skoczni w Wiśle usłyszeli chyba w Szczyrku.

- Było trochę dramaturgii, ale Kamil znowu pokazał, kto tu rządzi - skomentował z uśmiechem Adam Małysz, patron wiślańskiej skoczni i dyrektor PZN. - Zaczęliśmy dobrze, ale sezon jest długi. A najważniejsze, co będzie na końcu.

Nagrody na podium wręczył polskim zawodnikom prezydent Andrzej Duda. A potem kibice a capella odśpiewali hymn.

- Zawody drużynowe były naprawdę super. Cieszę się, że na skocznię przyszło tyku kibiców. Atmosfera była wspaniała i z tego można było czerpać pozytywną energię oraz inspirację do tego, co robimy - mówił z uśmiechem na twarzy Kamil Stoch. - Ważne jest dla mnie to, że trener zaufał mi, dając szansę startu w konkursie drużynowym i mogłem kontynuować pracę nad formą. Koledzy z drużyny zrobili dziś dobrą robotę i jest to dla mnie czysta przyjemność być częścią takiej drużyny - przyznaje Stoch.

- Po moim skoku nie tyle się zmartwiłem, co zdziwiłem. Podczas wyjścia z progu czułem, że skok był dobry, co potwierdził mi trener, jednak warunki uniemożliwiły mi dalszy skok. Wierzyłem jednak do końca, bo w drużynie jest siła. Kamil zrobił to, co do niego należało, dzięki czemu wygraliśmy zawody - zaznaczył Dawid Kubacki. - Organizatorom i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie skoczni należą się podziękowania i brawa, że udało się wszystko przygotować. Są jakieś drobne niedociągnięcia, ale wydaje mi się, że jak na panujące warunki pogodowe wywiązali się najlepiej jak mogli. Warunki na zeskoku były dziś lepsze w porównaniu do dnia wczorajszego. Myślę, że jutro będzie jeszcze lepiej. Należy pamiętać, że skocznia została przygotowana praktycznie w cztery dni. Dlatego wielkie brawa dla organizatorów - podkreślał Kubacki.

W niedzielę konkurs indywidualny. Szczegóły transmisji TV i online poniżej.

Skoki narciarskie Puchar Świata Wisła 2018 konkurs drużynowy WYNIKI NA ŻYWO

Skoki narciarskie Puchar Świata Wisła 2018 plan transmisji TVP i Eurosport

TRANSMISJA. Konkursy Pucharu Świata Wisła 2018 będą transmitowane przez trzy stacje: TVP, TVP Sport oraz Eurosport 1. Szczegółówy plan transmisji:

TVP Sport

– studio od 14.35, transmisja od 16*Eurosport 1 – studio od 15.45, transmisja od 16

TVP1 – studio od 15.50, transmisja od 16.

TVP Sport

– studio od 14.15 (seria próbna), transmisja od 15*Eurosport 1 – studio od 14.45, transmisja od 15

TVP1 – studio od 14.45, transmisja od 15.

Skoki narciarskie Puchar Świata Wisła 2018 plan transmisji online i w internecie, stream

TRANSMISJA: Konkursy Puchar Świata w Wiśle będę dostępne w internecie w aplikacjach TVP Sport i Eurosport Player, a także na stronie internetowej TVP Sport.

Wcześniej pisaliśmy:

W piątek kurtyna poszła w górę. Sezon Pucharu Świata 2018/2019 zaczął się w Wiśle. Pierwsze skoki na śniegu najlepiej udały się Rosjaninowi Jewgienijowi Klimowowi, z bardzo dobrej strony pokazał się też drugi Dawid Kubacki. Dla Kamila Stocha to był trudny dzień, najlepszy skoczek poprzedniego sezonu zajął dopiero 48. miejsce. Inna sprawa, że prawie cała ostatnia dziesiątka skakała w gorszych warunkach. W czołówce próżno szukać nazwisk głównych faworytów sezonu PŚ.

- Pierwsze koty za płoty, czekamy na zawody: drużynowe i indywidualne - podsumował Adam Małysz, dyrektor PZN. - Teraz nie ma co wyciągać daleko idących wniosków.

- Nie czułem się dobrze na rozbiegu, nie wyczułem na razie tych torów. Poza tym zawsze jest trochę nerwów i adrenaliny na początku sezonu – komentował Stoch przed kamerą TVP.

Do niedzielnego konkursu indywidualnego awansowali też Piotr Żyła (15. miejsce), Jakub Wolny (28.), Stefan Hula (33.) i Maciej Kot (39.).

Dużo ostatnio mówiło się i pisało, że do kadry B również dotarła dobra zmiana, ale w piątek nie było tego jeszcze widać. Do konkursu nie zakwalifikował się żaden z podopiecznych Macieja Maciusiaka. Najbliżej celu był Aleksander Zniszczoł (51. miejsce), ale na ostatnie premiowane miejsce nie wskoczył. Wolne od PŚ mają też już Tomasz Pilch, Andrzej Stękała, Klemens Murańka, Przemysław Kantyka i Paweł Wąsek.

W sobotę konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. Poniżej program transmisji TV i online.