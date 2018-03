Skoki Raw Air, Vikersund. Niedzielny konkurs w Vikersund był ostatnim punktem Raw Air. Kamil Stoch nie tylko wygrał turniej Raw Air, ale i zapewnił sobie Kryształową Kulę!

Przed ostatnim konkursem Raw Air Kamil Stoch ma 55,7 pkt przewagi nad Norwegiem Robertem Johanssonem. Polak z pozoru jest w komfortowej sytuacji, jednak za sprawą regulaminu w I serii będzie ich dzieliło sporo czasu, a to może oznaczać diametralnie różnie warunki.Pod względem czytelności miał to być najbardziej szalony konkurs wszech czasów. Organizatorzy chcieli, by w pierwszej serii zawodnicy skakali w kolejności odwrotnej do miejsc zajmowanych w Pucharze Świata w lotach (Kamil Stoch jest w niej 21., Johansson 3., a prowadzi Andreas Stjernen), natomiast w drugiej do pozycji w Raw Air. Ostatecznie, już w niedzielę, FIS nie wyraziła zgody na to drugie rozwiązanie, które oznaczałoby wielki chaos i problemy dla widzów.Po konkursie w Vikersund w Pucharze Świata pozostanie już tylko wielki finał sezonu w Planicy, a w nim dwa konkursy indywidualne. A w nim Stoch ma 245 punktów przewagi nad Richardem Freitagiem. Sporo wskazuje więc na to, że Polak już w niedzielę zapewni sobie zdobycie Kryształowej Kuli. W przypadku zwycięstwa Niemca skoczek z Zębu musiałby znaleźć się w czołowej trójce, natomiast jeśli Freitaga nie będzie w czołowej czwórce sprawa zostanie rozstrzygnięta bez względu na lokatę Stocha.Polacy wciąż walczą też z Niemcami o drugie miejsce w Pucharze Narodów. Do odrobienia pozostało im 180 punktów, co - biorąc pod uwagę formę Biało-Czerwonych - nie jest niemożliwe.

ZOBACZ KONIECZNIE: