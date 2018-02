W piątek krakowscy strażacy zostali wezwani do jednego z mieszkań. Służby zostały zaalarmowane przez mieszkańca bloku, u którego czujniki czadu wskazały przekroczenie stężeniu tlenkiem węgla. Okazało się, że źródło zagrożenia znajdowało się poza wskazanym mieszkaniem. Zdziwienia nie kryli nawet strażacy. Poniżej przytaczamy cały wpis strażaków, którzy po raz kolejny przestrzegają przed nieodpowiedzialnym korzystaniem piecyków.

Poniżej oryginalny opis z facebooka Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Krakowie:"W dniu 2.02.2018 zastęp GBARt 2,5/24 został zadysponowany do pomiaru tlenku węgla (CO) w mieszkaniu w którym uruchomiły się dwa zamontowane domowe czujniki do jego pomiaru. Właściciel mieszkania -człowiek odpowiedzialny i przezorny znający zagrożenia jakie powoduje "CZAD" poinformował że posiadał w domu jeden czujnik tlenku węgla ( który zaczął się systematycznie uruchamiać, podejrzewając jego awarię - zakupił drugi).Gdy dwa czujniki zaczęły się uruchamiać w tym samym czasie postanowił zadzwonić na numer alarmowy 998 i na miejsce wezwać PSP celem sprawdzenia przyczyny ich zadziałania.Po przybyciu na miejsce zdarzenia i wykonaniu pomiarów potwierdzono w mieszkaniu obecność tlenku węgla potocznie zwanego "czadem". Sprawdzeniu poddano przepływowy podgrzewacz wody zamontowany w łazience- pomiary wykazały że piecyk działał bez zarzutów. Podejrzenia padły na inne mieszkania z wadliwą instalacją. Podjęto decyzję o sprawdzeniu wszystkich mieszkań w klatce 4 piętrowego bloku mieszkalnego.W jednym z mieszkań stwierdzono, że piecyk gazowy służący do podgrzewania wody zamontowany jest w kuchni. Instalacja piecyka została wykonana w szafce kuchennej zamykanej przeszklonymi drzwiami. Dodatkowo odprowadzenie spalin rurą typu "spiro" najprawdopodobniej wykonana jest do kanału wentylacyjnego gdzie rura nawet nie jest wprowadzona do komina. Po uruchomieniu piecyka i wykonaniu pomiarów stężenia CO po kilku sekundach na naszym urządzeniu uruchomił się alarm wskazując wielokrotne przekroczenia. Natychmiast piecyk został wyłączony mieszkanie przewietrzone.Poinformowano lokatorów o zagrożeniu jakie powodują dla siebie jak i współlokatorów oraz o ich możliwych skutkach. Na miejsce wezwano Pogotowie Gazowe, które odłączyło dopływ gazu do czasu wykonania prawidłowego montażu piecyka jak również instalacji do odprowadzania spalin które wytwarza.Tekst:KKZdjęcia:KK"

ZOB