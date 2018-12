"SKS on Tour", czyli wielkie święto sportu dla lubelskich uczniów

Lublin był ostatnim, przystankiem w cyklu „SKS on Tour”, czyli dziewięciu imprez podsumowujących program Szkolny Klub Sportowy. To największy projekt upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tylko w samym województwie lubelskim dotarł on do 673 szkół i ponad 25 tysięcy uczestników.

Bezpłatne zajęcia sportowe (dwa razy w tygodniu po 60 minut) na Lubelszczyźnie prowadziło 1052 nauczycieli. – To bardzo fajna inicjatywa. Uczestniczymy w tym projekcie już drugi rok i dzieci naprawdę chętnie biorą udział w zajęciach – przyznaje Iwona Nabożna, była reprezentantka Polski w piłce ręcznej a obecnie nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 33 w Lublinie. – Dzieci garną się do sportu, chcą aktywnie spędzać czas. Jeżeli pozostawi im się dużo inicjatywy, oczywiście pod kontrolą, to zajęcia są jeszcze ciekawsze. Przyjemnie patrzeć, jak dzieci po lekcjach nie biegną prosto do domu, tylko chętnie przychodzą na zajęcia i chcą się uaktywniać w różnych dziedzinach – zauważa Iwona Nabożna.

Podczas „SKS on Tour” uczestnicy poznają nowe formy aktywności fizycznej oraz są poddawani testom sprawnościowym. W trakcie dziewięciu imprez na przełomie listopada i grudnia organizatorzy, Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, przebadali ponad 3,5 tysiąca dzieci i młodzieży. – Przebadaliśmy je testami sprawności fizycznej. Przeprowadzaliśmy różne próby, ponieważ jednym z naszych głównych założeń i celów jest identyfikacja talentów. Chcemy wspierać i umożliwiać dzieciom rozwój sportowy – tłumaczy Magda Ustianowska z Instytutu.

Chociaż sportem najchętniej wybieranym przez uczniów cały czas jest piłka nożna, to impreza „SKS on Tour” udowodniła, a przy okazji inspirowała nauczycieli, że podczas zajęć SKS dzieci mogą swoją aktywność fizyczną realizować na naprawdę wiele sposobów.

- Program SKS to tak naprawdę ogromna różnorodność. Staramy się to pokazywać właśnie w ramach „SKS onTour”. Chcemy zachęcać do uprawiania nowoczesnych form aktywności, pokazywać, że w SKS każdy może znaleźć coś dla siebie. Stąd takie stacje, jak speed-ball czy deskorolka. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom dzieci, aby zajęcia były dla nich atrakcyjne – podkreśla Magda Ustianowska.

W lubelskiej hali Globus ogromne emocje i śmiechy towarzyszyły zabawie na stacjach prezentujących nie tylko speed-ball i jazdę na deskorolce, ale np. wioślarstwo.

- Kiedy rodzice chcą zapisać dziecko na jakiś sport, pierwsze co myślą, to że chłopiec pójdzie na piłkę, a dziewczynka na taniec. A warto spróbować czegoś innego i poszukać fajnej dyscypliny, np. wioślarstwa – zachęca Artur Sakowski z Warsaw Rowing Club. – Jest mnóstwo różnych fajnych dyscyplin sportowych, ale chcemy pokazać, że wioślarstwo jest coraz bardziej popularne, także w szkołach. Sprawia ono dzieciom dużą przyjemność – dodaje.

Jeśli szkoły nie dysponują potrzebnym sprzętem, to mogą zaprosić do siebie instruktorów, którzy przeprowadzą lekcję wioślarstwa z uczniami. – Zajęcia prowadzimy przy pomocy ergometrów wioślarskich. Mamy program, który na ekranie pokazuje, jak płyną łódeczki, więc można także robić zawody. Wioślarstwo można trenować już od 9. roku życia i właśnie w tym wieku mamy w klubie najliczniejszą grupę. Na początku najważniejsza jest zabawa i najmłodsi mają swoje konkurencje. W starszym wieku zaczynają ze sobą rywalizować. Ale tak naprawdę każda dyscyplina jest dobra, żeby się ruszać. I tego wszystkim życzę – podkreśla Artur Sakowski.

Program Szkolny Klub Sportowy skierowany jest do młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia zachęcają do sportu i uczą dzieci aktywności, a rozwijanie miłości do sportu jest ważne, aby w starszym wieku nie rezygnowały one z ruchu.

- Ja mam skalę porównawczą, ponieważ przez kilka lat pracowałam w gimnazjum, a teraz „przebranżowiłam” się na pracę w szkole podstawowej i widzę różnicę w podejściu do sportu. Bardzo dużo zależy od dziecka i rodziców, którzy decydują o tym, co ich dziecko robi. Ważne, żeby nie ograniczali im wolnego czasu – zauważa Iwona Nabożna.

- W podstawówce jeszcze nie ma problemu, ale w starszych klasach uczniom już się po prostu nie chce. Dziewczyny robią sobie makijaże albo biorą zwolnienia lekarskie i coraz więcej osób nie chce ćwiczyć. A szkoda. Nauczyciele muszą angażować młodzież, a jeśli od małego przekonuje się do aktywności fizycznej, w dowolnej formie, to na pewno w przyszłości przyniesie to efekt – uważa Edyta Gołębiowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmie.

Szkolny Klub Sportowy jest programem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pierwsza edycja programu odbyła się w 2017 roku i objęła 82 procent gmin na terenie Polski. W tym roku w projekcie udział wzięło ponad 350 tysięcy uczestników. Sponsorem programu jest PKN ORLEN, firma która od lat stawia na promocję sportu, zdrowia i aktywnego stylu życiu. Koncern wspiera nie tylko zawodowych sportowców (m.in. Anitę Włodarczyk, Pawła Fajdka czy Piotra Małachowskiego, a także reprezentantów sportów motorowych), ale również chętnie inicjuje wydarzenia kierowane do młodych adeptów sportu.

- Jest to bardzo fajny pomysł. Angażuje dzieci i daje im możliwość zapoznania się z różnymi dyscyplinami sportowymi. Nawet osoby mniej sprawne mogą się ruszać i wykonywać ćwiczenia. To naprawdę świetna inicjatywa. My na co dzień nie mamy do czynienia z deskorolką czy ze speed-ballem, a dla dzieciaków była to rewelacyjna zabawa – twierdzi Edyta Gołębiowska.

Cykl „SKS onTour“ to również szansa na spotkanie z lokalnymi sportowcami, mistrzami. W Lublinie razem z dziećmi ćwiczyły piłkarki ręczne 20-krotnych mistrzyń Polski MKS Perła oraz koszykarze TBV Startu i koszykarki Pszczółki AZS UMCS. – Piłka ręczna jest dobrym pomysłem na SKS, ponieważ jest dyscypliną, która wymaga ogólnego rozwoju i trzeba wykonywać ćwiczenia z różnych zakresów, np. lekkoatletyki czy sportów siłowych. A przy okazji jest dyscypliną bardzo ciekawą i dzieciom może się spodobać. Sport jest bardzo ważną dziedziną życia, nie tylko jeśli chodzi o zdrowie, ale również o kształtowanie charakteru – przyznaje Aleksandra Januchta, bramkarka MKS Perła.

Zajęcia w ramach SKS-ów udowadniają, że dzieci wcale nie chcą siedzieć tylko przed komputerem, ale chcą aktywnie spędzać czas i poprzez sport bawić się z rówieśnikami. - Ja najbardziej lubię koszykówkę. Chętnie chodzę na zajęcia sportowe, ponieważ ma się wtedy więcej siły i jest się coraz lepszym – uważa Julia Karczmarz, uczennica Szkoły Podstawowe nr 33 w Lublinie. Jej koleżanka, Klaudia Sawka także chętnie uczestniczy w zajęciach SKS. – Najbardziej lubię gimnastykę. A z zajęć tutaj najbardziej podobały mi się ćwiczenia na deskorolce. Chociaż mam deskorolkę w domu, to jeszcze nie za bardzo umiem na niej jeździć i to była dla mnie szansa czegoś się nauczyć – mówi Klaudia.

Cykl „SKS on Tour” podsumował drugą edycję programu SKS, a już trwają zapisy do kolejnej. – Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły, które nie uczestniczyły w SKS, aby dołączyły do programu. Będą wówczas miały możliwość uczestniczenia właśnie w takich wydarzeniach jak „SKS onTour”, które organizowaliśmy przez ostatni miesiąc – twierdzi Magda Ustianowska z Państwowego Instytutu Badawczego.

Rekrutację do Szkolnego Klubu Sportowego prowadzą operatorzy wojewódzcy. Na Lubelszczyźnie jest nim Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Szczegóły dotyczące samego programu oraz prowadzonej rekrutacji, a także kontakt do operatorów znajdują się na stronie: www.szkolnyklubsportowy.pl.

Organizatorem cyklu „SKS on Tour” jest Instytut Sportu

– Państwowy Instytut Badawczy (krajowy operator

Programu Szkolny Klub Sportowy). Przed przyjazdem do Lublina cykl „SKS on Tour” gościł w Ciechanowie, Białymstoku, Łodzi, Karlinie, Oleśnicy, Krakowie, Baninie oraz w Nowym Mieście Lubawskim.

Projekt „SKS on Tour” pozwala między innymi wyłapywać sportowe talentów

Zajęcia wioślarskie wzbudzały u dzieci radość z rywalizacji