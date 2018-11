SKS-y wracają do łask

Starsze pokolenie doskonale pamięta SKS-y. Pozalekcyjne zajęcia sportowe przez wiele lat cieszyły się sporym powodzeniem wśród młodzieży. Niestety, z biegiem lat słuch o SKS-ach zaginął. A szkoda, bo z pewnością każdy dorosły, który za młodu wychowywał się w sportowym duchu chciałby, aby jego dzieci również tego zaznały.

Dziś SKS-y powracają z wielką pompą. Za sprawą Ministerstwa Sportu i Turystyki współczesna młodzież pozna wartościowe zwyczaje z przeszłości. Program Szkolny Klub Sportowy obejmuje już 350 tysięcy dzieci z 10 tysięcy szkół i działa w każdym powiecie w Polsce.

PKN ORLEN pokłada wielkie nadzieje w programie i wierzy, że przyniesie on oczekiwane efekty. - Inwestując w sport na wielu płaszczyznach, stawiamy na przyszłość – mamy nadzieję wychować kolejnych mistrzów, którzy dostarczą nam równie wielkich emocji, jak uczestnicy ostatnich lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Berlinie – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Podstawowym celem przywrócenia programu SKS jest kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, co ma korzystnie wpłynąć na ich stan zdrowia i samopoczucie. Nie ukrywajmy, że to również profilaktyka nadwagi i otyłości, która często występuje również wśród najmłodszych. Jak zatem zachęcić dzieci, by zamiast wygodnego miejsca przed telewizorem czy komputerem wybrały szkolne boisko lub salę gimnastyczną? Można żartować, że inicjatorzy programu wzięli maluchów podstępem i zwabią dzieci ich własną „bronią”. Mowa o aplikacji mobilnej na smartfony i tablety. Za jej pomocą młodzi sportowcy będą mogli na bieżąco śledzić swoje wyniki, a nauczyciele i rodzice monitorować aktywność uczniów.

Ponadto w promocję programu SKS zaangażowało się wielu czołowych sportowców zawodowych. Do aktywnego spędzania wolnego czasu w ramach zajęć SKS zachęcają między innymi lekkoatleta Paweł Fajdek, legenda polskiej siatkówki Marcin Prus czy piłkarze ręczni Marcin Wichary i Tomasz Gębala. Zajęcia w ramach programu SKS odbywają się dwa razy w tygodniu, a każdy z treningów trwa pełną godzinę zegarową.

Na realizację programu Szkolny Klub Sportowy w 2018 r. przeznaczono ponad 54 miliony złotych z budżetu państwa. Wiemy też, że program z powodzeniem kontynuowany będzie w roku 2019. Aktualnie trwa nabór grup i szkół, rekrutacje prowadzą operatorzy wojewódzcy programu.

