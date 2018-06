To był z pewnością jeden z głośniejszych ślubów na Kurpiach. W sobotę 2 czerwca w kościele w Lipnikach, gm. Łyse, sakramentalne "tak" powiedzieli sobie Łukasz Cekała i Miss Polski 2014 i organizatorka konkursów piękności Miss Mazowsza i Miss Warszawy, Ewa Mielnicka. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia!

Ewa Mielnicka i Łukasz Cekała pochodzą z mazowieckiej gminy Łyse. Znali się od lat, ale parą zostali w ubiegłym roku. Szybko podjęli decyzję o zawarciu związku małżeńskiego. Orszak weselny, na którego przedzie jechał motocyklista ubrany w strój kurpiowski, a za nim jego koleżanki, koledzy również na jednośladach, w drodze do kościoła w Lipnikach miał wiele... przystanków.



Co chwila białe volvo, w którym byli Miss Polski 2014 Ewa Mielnicka i - teraz już jej małżonek - Łukasz Cekała zatrzymywały bramy weselne. Tylko na ostatniej prostej do świątyni było ich kilka, w tym jedna utworzona przez dziewczynki ubrane po kurpiowsku.



Akcentów kurpiowskich nie brakowało też podczas ślubu. Tren sukni panny młodej posiadał piękne wzory kurpiowskie. Młodą parę przywitał Paweł Łaszczych, który zagrał na ligawce.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.