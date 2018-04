W Lidlu kupimy smartfon. Nie byłoby w tym nic szczególnie dziwnego, gdyby nie cena urządzenia, które kosztować ma jedynie 119 złotych. Będzie dostępny w sieci dyskontów jeszcze w kwietniu.

Wspomniany smartfon to Gigaset GS160. Na jego pokładzie działa Android w wersji 6.0 Marshmallow, a urządzenie wyposażone jest w 1 gb ramu i procesor MediaTek MT6737. Znajdziemy w nim dwie kamery, przednią 5-megapikselową i 13-megapikselową na tyle smartfona.Urządzenie pojawi się w sprzedaży 14 kwietnia. Będzie kosztować 119 złotych. To taniej niż zapłacimy za pociąg Pendolino relacji Warszawa - Kraków. Zaproponowana cena jest jednak o 70% niższa od tej, w której urządzenie było oferowane. To oznacza, że telefony mogą pojawić się jedynie w wybranych sklepach i szybko zniknąć z półek.