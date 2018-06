Tramwaje Warszawskie wzięły sobie za cel uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwie korzystania ze smartfonów. Nowy filmik przedsiębiorstwa robi furorę w sieci. Horror opowiada o zombiakach, którzy znajdują się w zajezdni tramwajowej. Uzależnieni od smartfonów, nie rozumieją, jakie niebezpieczeństwa przynosi ciągłe korzystanie z telefonu.

Zaczyna się od ustania funkcji myślowych, a potem wychodzą na ulicę. Zaawansowana technologia zdaje się wprowadzać ich w stan otępienia. Wystawieni na jej działanie przestają reagować na inne bodźce. W laboratoryjnych warunkach doszliśmy do wniosku, że najlepsze efekty dają intensywne sesje terapeutyczne. Z czasem ciało i mózg zainfekowanego przypomina sobie jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę.

Terapia bywa brutalna, ale to nic w porównaniu z 50-tonowym tramwajem. Tam, w prawdziwym świecie. Odłóż smartfon i żyj!

Filmik rozpoczyna się od ujęcia zombiaka, który próbuje zdobyć smartfon. Na szczęście monstrum jest trzymane na łańcuchu i nie udaje mu się dostać do telefonu. Następnie przenosimy się do tramwaju, w którym zamknięci są „smartfonowi zombie". Naukowcy próbują ocenić, co stało się z uzależnionymi od telefonów.Jeden z naukowców wyjaśnia, co grozi przy uzależnieniu od telefonu. W żartobliwy sposób tłumaczy, co grozi smartfonowym zombiakom:Kampania może szokować. Młodzi ludzie w niej występujący zostali. Naukowcy ryzykują ich życiem – prowadzą tuż pod nadjeżdżający tramwaj i w ostatniej chwili ich ratują. Ta szokująca kampania ma jednak ważne przesłanie. Sporo osób korzystających ze smartfonów nie rozgląda się na boki podczas przechodzenia przez tory, nie zwraca uwagi na zmiany świateł (z zielonego na czerwone), słucha muzyki przez słuchawki.Filmik jest wieńczony doskonałym hasłem, podsumowującym cele Tramwajów Warszawskich: