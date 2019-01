Śmieci zalewają planetę - największe skupiska odpadów na Ziemi

Świat plastikiem stoi

Rocznie mieszkaniec Europy i Ameryki Północnej generuje ok. 100 kg śmieci z plastiku. W ciągu kilku lat może to być nawet 140 kg! Szacuje się, że obecnie na powierzchni oceanów unosi się około 100 milionów ton plastiku. Odpady, które ulegają powolnemu rozkładowi, niestety nie znikają - zamieniają się w drobny pył, który ląduje później w układzie pokarmowym ryb, a także i w naszym. Zgodnie z danymi WWF, liczba zwierząt umierających w oceanie z powodu plastiku każdego roku może sięgać nawet miliona. Jednym z największych skupisk odpadów na oceanie jest Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, odpowiadająca swoim obszarem pięciokrotności powierzchni Polski!

Plastik to nie tylko opakowania

Plastik to nie tylko torebki foliowe i opakowania produktów. Znajduje się on także w naszych ubraniach. Tyczy się to tkanin syntetycznych, które zawierają w swoim składzie polimery niewystępujące naturalnie w przyrodzie. Każde jedno pranie tkaniny syntetycznej to ok. 2 gramy plastiku, które dostają się do wody, a zatem i do środowiska. Dlatego warto unikać tkanin takich jak:

poliester

poliamid

akryl

poliakryl

elastan

nylon

Plastik plastikowi nierówny

W dzisiejszych czasach praktycznie niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie plastiku z naszego życia - i mowa tu o plastiku wielorazowego użytku, który stosowany jest w budownictwie, produkcji samochodów, czy w medycynie. Możemy jednak, a nawet powinniśmy zrobić wszystko, by wyeliminować jednorazowy plastik z naszej codzienności. Skoro przeciętny Duńczyk zużywa rocznie 4 torebki foliowe, to dlaczego my nie możemy?