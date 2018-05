Tragedia na torach we Wrocławiu. Na stacji Wrocław Brochów mężczyzna wpadł pod pociąg Intercity IC "Matejko" ze Świnoujścia do Przemyśla. Do wypadku doszło po godz. 15.30. Człowiek nie miał szans na przeżycie, dostał się po koła pociągu, które przecięły go na dwie części.





Pasażerowie zostali wypuszczeni z pociągu. PKP informuje, że pojadą dalej kolejnym pociągiem kursującym na tej trasie - do Przemyśla. Po wypadku część pociągów jadących w kierunku Opola miało opóźnienie. Szybko zorganizowano im przejazd innym torem na stacji Wrocław Brochów. W tym momencie ruch kolejowy w kierunku Opola odbywa się bez przeszkód.

Już po tragicznym w skutkach wypadku na stacji Wrocław Brochów doszło do bulwersującej sytuacji. Gdy na miejsce przyjechali policyjni technicy i prokurator, pociąg odjechał kilkadziesiąt metrów i mundurowi rozpoczęli od razu swoją pracę na oczach ludzi, których wcześniej wyproszono z pociągu. Ciała martwego człowieka w żaden sposób nie zasłonięto, ani nie wyproszono ludzi z peronu. Zwykle przy śmiertelnych wypadkach na miejscu zdarzenia używa się do tego specjalnych parawanów. Dopiero po uwagach naszego reportera obecnego na miejscu zdarzenia, mundurowi zdecydowali się na wyproszenie ludzi (którzy znajdowali się tam przecież przypadkowo - nie byli to tzw. gapie) z peronu. Tę sytuację przedstawiają trzy ostatnie zdjęcia w galerii.

